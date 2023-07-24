Herkes zengin olabilir! 10 kentilyon dolar değerindeki göktaşı Dünya’ya yaklaşıyor NASA tarafından yapılan açıklamada “16 Psyche” olarak adlandırılan ve 10 kentilyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen göktaşının, Dünya'ya doğru yaklaştığı bilgisi paylaşıldı.

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Uzay keşifleri ve gök cisimlerinin incelenmesi, bilim dünyasının merakını ve ilgisini her zaman çekmiştir.

Bu bağlamda, son dönemde özellikle dikkatleri üzerine çeken ve adeta bir hazine gibi bilinen "16 Psyche" adlı göktaşı, bilim insanlarının merakını tetiklemeye devam ediyor.

Yeni yapılan keşiflerle, bu göktaşı hakkında daha da fazla bilgi edinildi ve uzayın derinliklerindeki sırların anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Değeri 10 kentilyon dolar

"16 Psyche," Güneş sisteminde yer alan bir asteroit ve ana kuiper kuşağında bulunan en büyük nikel demir göktaşlarından biridir.

NASA tarafından yapılan açıklamada “16 Psyche” olarak adlandırılan ve 10 kentilyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen göktaşının, Dünya'ya doğru yaklaştığı duyuruldu.

NASA, bu göktaşını incelemek için hazırladığı Psyche uzay aracının fırlatmasına 100 günden az bir süre kaldığını da açıkladı.

NASA, 2020 yılında metal zengini bu cisme ulaşmak için Elon Musk'ın SpaceX'i ile bir iş birliği yaptığını duyurmuştu. 5 Ekim tarihinde planlanan fırlatmada SpaceX’in Falcon Heavy roketi NASA’nın Psyche uzay sondasını taşıyacak.

Uzay aracı, bu yıl fırlatıldığında 450 milyon kilometrelik bir yolculuğa çıkacak. Araç, Ağustos 2029'da Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan ve Psyche olarak da adlandırılan göktaşına ulaşacak.

Uzay sondası, 220 kilometre genişliğindeki cismin yörüngesinde dolaşarak veriler toplayacak.

Dünya'ya oldukça yakın

İlk olarak 1852 yılında keşfedilen dev göktaşı, Mars ve Jüpiter arasında bulunduğundan diğer göktaşlarına göre Dünya'ya oldukça yakın. Bu nedenle bilim insanları, söz konusu yolculukta göktaşını rahatça gözlemleyebilecek.

Dünya ekonomisinden daha değerli

Göktaşında bulunan 10 kentilyon dolar değerindeki madenler, değeri 75 trilyon dolar olan dünya ekonomisini altüst edip herkesi milyarder yapabilir.

Ancak NASA, ilk yolculuğunda göktaşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını açıkladı.