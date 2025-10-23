Herkesin bilmesi gereken 5 Excel fonksiyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft Excel, veri analizi ve raporlama konusunda iş dünyasının vazgeçilmez araçlarından biridir.

Ancak birçok kullanıcı, Excel’in sunduğu gizli ve güçlü fonksiyonların farkında değil.

Bu haberde, işlerinizi hızlandıracak ve veri yönetimini kolaylaştıracak 10 Excel fonksiyonunu adım adım anlattık.

1. Flash Doldurma

Excel, bir sütundaki düzeni otomatik olarak tanır ve verileri tamamlar.

Nasıl yapılır?

Örnek veri girin: A sütununda “Mavi Kalem”.

B sütununa “Mavi” yazın.

B2 hücresine tıklayın ve Ctrl + E tuşuna basın.

Excel, geri kalan hücreleri otomatik olarak dolduracaktır.

Alternatif olarak: Veri > Flash Doldurma menüsünü kullanabilirsiniz.

2. Koşullu Biçimlendirme

Hücreleri belirli kriterlere göre otomatik renklendirir.

Nasıl yapılır?

Hücre aralığını seçin.

Giriş > Koşullu Biçimlendirme > Hücre Kuralları sekmesini açın.

Örneğin, belirli bir değerin üzerindeki hücreleri yeşil, altındaki hücreleri kırmızı yapabilirsiniz.

3. Özel Yapıştırma

Verileri sadece değer, format veya formül olarak yapıştırmanızı sağlar.

Nasıl yapılır?

Hücreyi kopyalayın (Ctrl + C).

Sağ tıklayın > Özel Yapıştır > Değerler veya Formatlar seçin.

4. Veri Doğrulama

Hücreye yanlış veri girişini engeller.

Nasıl yapılır?

Hücreyi seçin.

Veri > Veri Doğrulama > Ayarlar sekmesine gidin.

Örneğin, hücreye yalnızca 1-100 arası sayı girilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında veri girişini engeller.

5. INDEX ve MATCH Fonksiyonları

Daha esnek ve doğru veri aramaları yapmanızı sağlar.

Nasıl yapılır?

=INDEX(Fiyatlar!B2:B100, MATCH("ÜrünAdı", Fiyatlar!A2:A100, 0))

MATCH aranan değerin yerini bulur, INDEX ise karşılık gelen değeri getirir.