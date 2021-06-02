Hindistan: Kripto paraları yasaklamayacağız

Hindistan Merkez Bankası, ülke genelinde kripto para ticaretine herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını açıkladı.

Yeni yılda yükselişe geçen kripto para piyasaları, son zamanlarda gelen olumsuz haberler nedeniyle bir süredir düşüş eğilimindeydi.

Başta Çin olmak üzere bazı hükümetlerin aldığı kararlar, Bitcoin'in 60 bin dolarlardan 30 bin dolarlara kadar gerilemesine neden olmuştu.

Son zamanlarda ise Hindistan'da, kripto para ticaretinin tamamen yasaklanması gündeme gelmişti.

HİNDİSTAN YASAKLAMAYACAK

Ancak Hindistan Merkez Bankası, yatırımcıları rahatlatacak bir açıklama yaptı ve ülke genelinde kripto para ticaretine herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili herhangi bir kısıtlamaya gerek olmadığını belirten yetkililer, böylelikle piyasanın birkaç gündür toparlanmasını sağladı.

Yapılan araştırmalara göre, Hindistan genelinde 8 milyon kişinin 1.4 milyar dolarlık kripto para yatırımı bulunuyor. Bu nedenle kripto para piyasası, Hindistan'dan gelen haberlerden ciddi şekilde etkilenebiliyor.