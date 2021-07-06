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    Hindistan, kullanıcı paylaşımlarından Twitter'ı sorumlu tutacak

    Hindistan, artık kullanıcıların paylaştığı tüm içeriklerden Twitter'ı sorumlu tutacağını açıkladı.
    • AA
    • 06.07.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 12:59
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    Hindistan, kullanıcı paylaşımlarından Twitter'ı sorumlu tutacak

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, son zamanlarda Hindistan hükümetiyle sorunlar yaşıyor.

    İnternet hizmetleri veren şirketler,  "güvenli liman" koruması olarak ifade edilen bir korumadan faydalanıyor. Böylelikle sosyal medya platformları, kullanıcıların yaptığı paylaşımlardan sorumlu olmuyor.

    TWITTER, HİNDİSTAN'DAKİ DOKUNULMAZLIĞINI KAYBETTİ

    Hindistan hükümeti, Amerikan merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın mayıs sonlarında yürürlüğe giren yeni BT kurallarına uymaması nedeniyle, Hindistan’daki dokunulmazlığını kaybettiğini açıkladı.

    twitter

    HER PAYLAŞIMDAN SORUMLU OLACAK

    Yeni alınan kararla Twitter, 100 milyondan fazla kullanıcısının bulunduğu Hindistan'da yapılan her paylaşımdan sorumlu tutulabilecek.

    UZMANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Hükümetin aldığı bu karara tepki gösteren bazı uzmanlar, milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'ın dünyanın en büyük ikinci internet pazarı olan Hindistan’da "güvenli liman" korumasına sahip olup olmayacağına karar verme yetkisinin, hükümette değil Hindistan mahkemesinde olduğunu söylüyor.

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