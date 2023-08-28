Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'daki ilk verileri gönderdi Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının bünyesindeki iniş aracı Vikram, Ay'ın sıcaklığına ilişkin ilk verileri Dünya'ya yolladı.

AA & Ensonhaber

Ay'a son iniş girişimi Chandrayaan-2'nin kazayla sonuçlanmasının ardından harekete geçen Hindistan, geçtiğimiz günlerde Chandrayaan-3 uzay aracını Ay yüzeyine tek parça halinde indirmeyi başardı.

Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacak.

İniş platformu ve Vikram isimli gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

Gezici, Ay yüzeyinin fiziksel özelliklerini, yüzeye yakın atmosferi ve yüzeyin altında neler olup bittiğini incelemek için tektonik aktiviteyi bulmaya odaklanacak aletlerle donatıldı.

Ay'dan ilk bilgileri gönderdi

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Ay'ın yüzeyine başarıyla inen Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram'ın üzerine takılı Ay'ın ısıl iletkenliği ve sıcaklığının ölçümünü yapan "ChaSTE" isimli sistemle elde edilen ilk verileri paylaştı.

ISRO, Ay yüzeyinin 8 santimetre derinliğinde kaydedilen sıcaklığın eksi 10 santigrat dereceye düştüğünü ve yüzeye yaklaştıkça sıcaklık artışının gözlemlenebileceğini açıkladı.

Yüzeyin üzerinde kaydedilen sıcaklığın 50-60 santigrat derecede seyrettiğini kaydeden ISRO, verilere ilişkin olarak, Ay'ın güney kutbu için böyle bir profilin ilk kez çıkarıldığına işaret ederek, incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Daha önceki görevler başarısız olmuştu

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

Altı tekerlekli gezgin Ay'ın yüzeyindeki kayaların ve kraterlerin etrafında dolaşacak ve analiz için Dünya'ya geri gönderilmek üzere önemli veriler ve görüntüler toplayacak.

Ay'ın güney kutbu hâlâ büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda - orada gölgede kalan yüzey alanı, Ay'ın kuzey kutbundan çok daha büyük ve bilim insanları burada su olabileceğini söylüyor.

Hindistan, bu görevle birlikte Ay'ın güney kutbuna iniş yapan ilk ülken olurken ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a iniş yapan dördüncü ülke olarak adını uzay tarihine yazdırmıştı.