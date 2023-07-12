Hindistan'da bir şirket yapay zekaya 1 milyar dolar yatırım yapacak Hindistan'da Wipro adlı şirket, 250 bin çalışanını yapay zeka alanında eğitmek ve yapay zekayı ürün sunumlarına entegre etmek için 1 milyar dolar harcama yapacağını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

Bilgi teknolojileri, danışmanlık ve iş süreçleri hizmetleri sunan çok uluslu dış kaynak sağlayıcısı Wipro, yapay zeka eğitimi ve uygulamalarına ciddi yatırım yapma kararı aldı.

1 milyar dolar harcayacak

Hindistan merkezli şirket, 250 bin çalışanını yapay zeka alanında eğitmek ve yapay zekayı ürün sunumlarına entegre etmek için 1 milyar dolar harcama yapacak.

Wipro, üreten yapay zeka üzerine uzmanlaşan genç firmalar dahil ileri teknoloji start-up şirketlerine yatırımlarının ivmesini artıracağını duyurdu.

Şirket, 1 milyar dolar değerindeki harcamaların 3 yıl boyunca bulut, veri analizi, danışmanlık ve mühendislik bölümlerinde çalışan 30 bin kişiyi bir araya getirecek.

Hindistan'ın en büyük bilişim teknolojileri şirketi Tata Consultancy Services ise 25 bin mühendisine yapay zeka eğitimi vereceğini bildirmişti.