Hindistan'da en büyük iPhone fabrikası kuruluyor

Hindistan'da, 60 binden fazla kişiyi istihdam edecek ülkenin en büyük iPhone fabrikası yapılacak.

Hindistan Telekom ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, ülkedeki en büyük Apple üretim tesisinin yapım aşamasında olduğunu açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu fabrika, 60 binden fazla kişiyi istihdam edecek.

Fabrika, Asya'nın silikon vadisi olarak adlandırılan Bangalore şehrine yaklaşık 40 km mesafedeki Hosur'da kuruluyor. Aktarılan bilgilere göre tesiste ağırlıklı olarak iPhone 14 üretimi yapılacak.

Hindistan'da 3 şirket iPhone üretiyor

Hosur iPhone üretim tesisi Tata Electronics tarafından işletilecek. Apple'ın şu anda Hindistan'da üç Tayvanlı üreticisi bulunuyor.

Foxconn Tamil Nadu'da, Pegatron Chennai yakınlarında ve Wistron ise Bangalore'da üretim gerçekleştiriyor.

Kurulacak yeni fabrika, iPhone üretimi konusunda Apple'ın elini bir hayli rahatlatacak.