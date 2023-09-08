Hindistan'ın Güneş'e gönderdiği araç Dünya'yı fotoğrafladı Ay'ın Güney Kutbu'na inen ilk ülke olmayı başaran Hindistan, şimdi de Güneş'e araç gönderdi. Söz konusu araç, Dünya ve Ay'ın fotoğrafını çekti.

ensonhaber.com

Ay'a son iniş girişimi Chandrayaan-2'nin kazayla sonuçlanmasının ardından harekete geçen Hindistan, geçtiğimiz günlerde Chandrayaan-3 uzay aracını Ay yüzeyine tek parça halinde indirmeyi başardı.

İniş platformu ve Vikram isimli gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

Ay'ın Güney Kutbu'na inen ilk ülke olmayı başaran Hindistan, geçtiğimiz günlerde ise Güneş'e araç gönderdi.

Aditya uydusu, Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için görev yapacak.

Dünya ve Ay'ı fotoğrafladı

Hindistan Uzay Ajansı (ISRO) ülkenin Güneş gözlem misyonunun Güneş'e doğru ilerlerken gönderdiği ilk görüntüleri paylaştı.

Görüntülerden biri Dünya'yı ve Ay'ı tek bir karede gösteriyor; Dünya büyük görünürken, Ay uzakta küçük bir benek gibi görünüyor.

Güneş misyonu için yola çıkan Aditya-L1 adlı uzay aracının yolculuğu yaklaşık 4 ay sürecek.

Yolculuk, Dünya'dan 1 buçuk milyon kilometre uzaklıkta yer alan LEGRANJ noktasında sonlanacak.

5 yıl görev yapacak

Uzay aracının burada 5 yıldan uzun süre kalması planlanıyor. Görevin amacı, Güneş'teki hareketleri izlemek ve uzaydaki etkilerini incelemek için bir gözlemevi kurmak.

Daha önce NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da Güneş'i incelemek için uzaya uydular yerleştirmişti.