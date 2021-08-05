Hint Okyanusu’ndaki Kuzey Işıkları, uzaydan görüntülendi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Hint Okyanusu üzerindeki Kuzey Işıklarını (Aurora australis) fotoğrafladı.

Kuzey Işıkları ya da kuzey aurorası, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalara deniyor.

Bilimsel adı Aurora borealis olan Kuzey Işıkları, çarpıcı görüntüleriyle izleyicileri kendine hayran bırakıyor.

NASA, UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Hint Okyanusu üzerindeki Kuzey Işıklarını (Aurora australis) görüntülemeyi başardı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderide, “Aurora australis, Asya ve Antarktika arasındaki Hint Okyanusu üzerindeki istasyondan muhteşem görünüyor.” ifadeleri kullanıldı.

NASA ise “Uluslararası Uzay İstasyonu Asya ve Antarktika arasında güney Hint Okyanusu'nun 271 mil üzerinde yörüngede dönerken, Aurora australis Dünya atmosferi boyunca akıyor.” dedi.





