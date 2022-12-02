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    Hırvatistan'da hidrojen yakıtlı otobüsler tanıtıldı

    Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de hidrojen yakıtlı otobüsün tanıtımı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:29
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    Hırvatistan'da hidrojen yakıtlı otobüsler tanıtıldı

    Hidrojen yakıtlı araçlar, tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden sağlıyor.

    Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

    Hırvatistan'da hidrojenli otobüs tanıtıldı

    AA'nın haberine göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de hidrojen yakıtlı otobüsün tanıtımı yapıldı. Ülkedeki ilk örnek olan hidrojenle çalışan otobüsün tanıtımı, Nikola Tesla Teknoloji Müzesi önünde gerçekleşti.

    Zagreb Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sıfır karbon salımı amacıyla tanıtımı yapılan otobüsün 20 adedinin 2024'te trafiğe çıkması ve 2 hidrojen dolum istasyonu kurulmasının hedeflendiği aktarıldı.

    Hırvatistan da hidrojen yakıtlı otobüsler tanıtıldı #1

    Hırvatistan Hidrojen Derneği Başkanı Frano Barbir de bazı Avrupa kentlerinde hidrojenle çalışan 200 otobüs olduğunu, hidrojenin fosil yakıtlardan ucuz olduğu için değil zararlı gazları yaymadığı için kullanılması gerektiğini ifade etti.

    hidrojen


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