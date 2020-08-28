Hitman, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Hitman minimum sistem gereksinimleri neler?

Gamerların vazgeçilmez oyunlarından olan Hitman, Epic Games Store'un ücretsiz oyun bölümünde yerini aldı.

Koronavirüs salgını sonrasında başlayan karantina döneminde birçok oyun sağlayıcısı bazı çok bilindik ücretli oyunları ücretsiz hale getirmişti.

Epic Games Store da, ücretsiz oyun bölümüne bir yenisini daha ekledi.

HİTMAN 3 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ

Epic Games Store son olarak birçok oyuncunun ilgisini çeken Hitman’i ücretsiz yaptı. Yaklaşık 220 TL değerindeki Hitman oyunu 3 Eylül 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak Epic Games Store’dan indirilebilecek. Peki Hitman sistem gereksinimleri neler?

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: OS 64 bit Windows 7

işlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3 GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

Bellek: 8

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

DirectX: 11

Depolama: 50

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: OS 64 bit Windows 7 / 64 bit Windows 8 (8.1) veya Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

Bellek: 8

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290

DirectX: 11

Depolama: 50

Desteklenen Diller: SESLENDİRME – İngilizce Metin – İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca (İspanya), Japonca, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince

HITMAN OYUNU

Prologue ile başlayıp, Paris, Sapienza, Marakeş, Bangkok ve Kolorado’nun ardından Hokkaido’da final yapan birinci Sezonun bütün bölümleri ve mekânları bu pakette.

Suikastlar dünyasında geçen bu yoğun ve gerilim yüklü oyunda Ajan 47 olarak güçlü ve yüksek profilli hedeflere suikastlar düzenleyeceksin.

Suikastları gerçekleştirip görevleri tamamladıkça bütün mekânlarda kullanabileceğin yeni silah, ekipman ve öğelere de erişim kazanacaksın.

Yaptığın işin hakkını verebilirsen, Sessiz Suikastçı statüsüne yükseleceksin.