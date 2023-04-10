Hızıyla şaşırtacak! Nvidia GeForce RTX 50 serisinden ilk bilgiler geldi Nvidia, RTX 40 serisi ekran kartlarında elde ettiği başarıyı RTX50 serisinde de sürdürmek istiyor. Yeni ekran kartlarıyla ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Nvidia, RTX 40 serisi ekran kartlarında performans anlamında AMD’ye karşı üstünlük kursa da şirketin durmaya niyeti yok. ABD merkezli ekran kartı üreticisi, şimdi de RTX 50 serisi üzerinde çalışıyor.

Yeni nesil GeForce RTX 50 serisi grafik kartlarının yeni Blackwell GPU mimarisini kullanması bekleniyor. Yeni ekran kartları, performans anlamında da çıtayı bir üst seviyeye çıkaracak.

Son bilgiler Nvidia’nın RTX 50 serisinde TSMC’nin 3nm üretim bantlarını kullanacağını söylüyor. Mevcut RTX 40 serisi, TSMC'nin optimize edilmiş 5nm üretim teknolojisini kullanıyor.

Fiyatlar daha da artabilir

Nvidia’nın RTX 50 serisinde TSMC’nin 3nm üretim bantlarını kullanması performans anlamında iyi olsa da tüketiciler için sorun oluşturabilir. Çünkü TSMC'nin 3nm üretim süreci, yüzde 25 daha pahalı.

Ayrıca 3nm yongalara diğer markalardan da yüksek talep var ve TSMC'nin bu sorunu nasıl çözeceği şimdilik bilinmiyor.