Hızlı şarj cihazlarındaki açık telefonunuzu yakabilir

Hızlı şarj cihazlarına yapılan saldırılar nedeniyle telefonunuz aşırı ısınmadan kullanılamaz hale gelebilir.

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi.

Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

HIZLI ŞARJ CİHAZLARINDA YENİ AÇIK

Çinli teknoloji devi Tencent araştırmacıları, hızlı şarj cihazlarında "BadPower" isimli yeni bir açık keşfetti. Bu açık şarj cihazınızı veya telefonunuzu yakarak eritebilir.

BadPower saldırısının telefonlara nasıl zarar verebileceğini anlamak için, öncelikle hızlı şarj cihazlarının nasıl çalıştığından bahsedelim.

Hızlı şarj cihazları her ne kadar normal şarj cihazlarına benzese de bu cihazların içerisinde bir yazılım bulunuyor. Bu yazılım, telefonunuzun özelliklerine göre hızlı şarj miktarını otomatik olarak belirleyebiliyor.

Örneğin telefonunuzda hızlı şarj desteği yoksa, hızlı şarj cihazı bunu tespit ediyor ve standart 5V şarj ile şarj ediyor. Telefonunuzda hızlı şarj özelliği bulunuyorsa ise şarj cihazı 12V, 20V veya daha hızlı şarj hızlarını kullanabiliyor.

BADPOWER SALDIRISI ŞARJ HIZLARIYLA OYNUYOR

Tespit edilen BadPower isimli saldırı, hızlı şarj cihazının yazılımını tamamen bozuyor ve varsayılan şarj parametrelerini değiştiriyor. Bu da telefonunuza destekeldiğinden daha fazla voltaj verilmesine neden oluyor.

Bu durum; telefonunuzun aşırı ısınmasına, bileşenlerinin yanmasına ve telefonunuzun kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor.

35 HIZLI ŞARJ CİHAZINDAN 18'İNDE AÇIK BULUNDU

Tencent araştırma ekibi, piyasada bulunan 234 modelden seçilen 35 hızlı şarj cihazında BadPower saldırılarını test etti. Test sonucunda 8 farklı markanın 18 modelinde söz konusu açık tespit edildi.

Bazı üreticilerin otomatik güncellemelerle bu sorunu düzeltebildiğini belirten araştırmacılar, 18 üreticinin ise böyle bir güncelleme imkanının olmadığını açıkladı. Bu da bu açığın kalıcı olarak şarj cihazlarında kalacağı anlamına geliyor.