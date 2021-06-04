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    Hollanda, robot gezi teknelerini tanıttı

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hizmete girmesi planlanan robot gezi tekneleri görücüye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 10:30
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    Hollanda, robot gezi teknelerini tanıttı

    Sürücüsüz otomobiller ve insansız hava araçlarından sonra şimdi de karşımıza sürücüsüz robot tekneler çıktı.

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hizmete girmesi planlanan robot gezi tekneleri tanıtıldı

    Amsterdam Teknoloji Ensitütüsü ve ABD'nin MIT tarafından ortaklaşa geliştirilen robot tekneler, tasarımlarıyla göz dolduruyor.

    Üzerindeki sensörler sayesinde kilometrelerce ötedeki nesneleri bile tespit edebilen tekneler, herhangi bir kazaya neden olmuyor ve güvenli bir şekilde yolcularını taşıyor.

    roboat

    ÇEVREDEKİ ARAÇLARLA BAĞLANTI KURUYOR

    Elektrik motorlarıyla donatılmış ve sessizce ilerleyen robot gezi teknesi, özel kameralar ve alıcılara sahip. Bunun yanı sıra, tekneler 5G desteği ile çevredeki diğer araçlarla da bağlantı halinde.

    Hollandalı araştırmacılar sistemin Amsterdam'ın kalabalık su kanallarında bile sorunsuz çalıştığını söylüyor.

    2 YIL İÇİNDE HİZMETE GİRECEK

    Ülkedeki kanunlarsa henüz "tam otomatik teknelerin" kullanılmasına izin vermiyor. Ancak yeni gelişmeler ışığında robot gezi teknelerinin, 2 yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor.

    ROBOT TEKNE

    ROBOT TEKNE

    ROBOT TEKNE

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