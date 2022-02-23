Hollanda'nın Apple'a verdiği ceza 25 milyon euroya yükseldi

Hollanda'da flört uygulamalarının açtığı ödeme yöntemi davasında Apple'ın cezası 25 milyon dolara çıktı.

Bildiğiniz gibi Apple, uygulama mağazasında yer alan uygulamalar için kendi ödeme yönteminin kullanılmasını zorunlu tutuyor ve bu ödemelerden belirli bir pay alıyor.

Bazı ülkeler ise, Apple'ın alternatif ödeme yöntemlerine izin vermesi gerektiğini savunuyor.

Apple'ın, flört uygulaması geliştiricilerine uyguladığı ödeme yöntemi kısıtlamaları nedeniyle aldığı ceza 4. kez arttı.

Hollanda Tüketici ve Piyasa Kurumu'ndan (ACM) yapılan açıklamada, Apple'ın ödeme yöntemi şartlarının arkadaşlık uygulaması geliştiricilerine yönelik makul olmayan ve gereksiz bir engel oluşturduğu belirtildi.

CEZA 25 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

Ocak 2022'de verilen ihlal kararı sonrası, Apple'ın arkadaşlık uygulamaları için alternatif ödeme yöntemi oluşturmasına rağmen, yapılan değişikliğin App Store'da yer alan mevcut uygulamaları kapsamaması sebebiyle cezanın 25 milyon euroya yükseldiği kaydedildi.

Uygulama geliştiricilerin, yeni ödeme yöntemine geçebilmek için mevcut uygulamaları silerek yeniden App Store'a girmek zorunda kalmasını "engellemenin devam etmesi" olarak değerlendiren ACM, Apple'ın yaptığı değişikliği yeterli bulmadığını bildirdi.

NE OLMUŞTU

Ocak ayında arkadaşlık uygulaması üreten firmaların Apple dışı ödeme sistemi kullanmalarına müsaade edilmemesi sebebiyle 5 milyon euro ceza verilmiş, ödeme yöntemindeki kısıtlamalar kaldırılana kadar cezanın haftalık 5 milyon euro artarak devam edeceği belirtilmişti.

Apple, uygulama dışında ödeme yapmaya izin vermemesi ve çok yüksek komisyonlar alması sebebiyle birçok ülkede ceza ve yaptırımla karşı karşıya kalıyor.