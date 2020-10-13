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    Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları İngiltere'de yasaklandı

    Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları 'yanıltıcı oldukları' gerekçesiyle İngiltere'de engellendi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 13:23
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    Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları İngiltere'de yasaklandı

    Birçok oyunseverin belki de hiç oynamadığı oyunların başında gelen, ancak 100 milyondan fazla indirilen "Homescapes" ve "Gardenscapes" oyunlarının reklamları mutlaka karşınıza çıkmıştır.

    Reklamlarda kullanıcılar belli bir düzen içinde bulmacayı çözmek için adım adım tercihlerde bulunuyor ve oyundaki çubukları hareket ettiriyor. Reklamda amaç 'felaketten kaçmak' olarak gösteriliyor.

    Ancak reklamlara tıklayıp oyunu indiren binlerce kullanıcının karşısına bambaşka bir oyun çıkıyor.

    Oyun reklamlarındaki görsel:

    homescapes

    İNGİLTERE'DE REKLAMLAR YASAKLANDI

    Son aylarda sıkça görülen Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları, 'yanıltıcı' oldukları gerekçesiyle İngiliz reklam standartları kurumu ASA'ya şikayet edildi.

    ASA, videoların altında "Görseller tam olarak oyunu yansıtmayabilir" uyarısı yer almasına rağmen şikayette bulunan yedi kişinin argümanlarını destekledi ve reklamların yanıltıcı olduğu hükmüne vardı.

    Oyun içi görsel:

    gardenscapes

    OYUN ŞİRKETİ KENDİNİ SAVUNDU

    Oyunların arkasındaki isim Playrix ise reklamlarda gösterilen oyun tarzının indirilen oyunlarında bulunduğunu ifade etti.

    Şirket, Homescapes oyununda bu tip 10 mini-oyun bulunduğunu, ama reklamlarda gösterilen bu oyunların her 20 seviye sonunda kullanıcıların karşısına çıktığını savundu.

    Playrix, ASA'ya açıklamasında çoğu kullanıcının oyunların başında uygulamadan çıktığını ve sonraki seviyelere ulaşmadıkları için çoğunun bu bölümleri görmediğini ifade etti.

    Playrix, daha sonra oyunu değiştirip reklamlarda gösterilen 'mini-oyunları' erken seviyelere çekti.

    Ancak ASA, şirketin bu savunmasını yeterli bulmadı ve söz konusu reklamların İngiltere'de yayınlanmasını yasakladı.

    Instagram: @eshteknoloji

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