Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları İngiltere'de yasaklandı

Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları 'yanıltıcı oldukları' gerekçesiyle İngiltere'de engellendi.

Birçok oyunseverin belki de hiç oynamadığı oyunların başında gelen, ancak 100 milyondan fazla indirilen "Homescapes" ve "Gardenscapes" oyunlarının reklamları mutlaka karşınıza çıkmıştır.

Reklamlarda kullanıcılar belli bir düzen içinde bulmacayı çözmek için adım adım tercihlerde bulunuyor ve oyundaki çubukları hareket ettiriyor. Reklamda amaç 'felaketten kaçmak' olarak gösteriliyor.

Ancak reklamlara tıklayıp oyunu indiren binlerce kullanıcının karşısına bambaşka bir oyun çıkıyor.

Oyun reklamlarındaki görsel:





İNGİLTERE'DE REKLAMLAR YASAKLANDI

Son aylarda sıkça görülen Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları, 'yanıltıcı' oldukları gerekçesiyle İngiliz reklam standartları kurumu ASA'ya şikayet edildi.

ASA, videoların altında "Görseller tam olarak oyunu yansıtmayabilir" uyarısı yer almasına rağmen şikayette bulunan yedi kişinin argümanlarını destekledi ve reklamların yanıltıcı olduğu hükmüne vardı. Oyun içi görsel:

OYUN ŞİRKETİ KENDİNİ SAVUNDU

Oyunların arkasındaki isim Playrix ise reklamlarda gösterilen oyun tarzının indirilen oyunlarında bulunduğunu ifade etti. Şirket, Homescapes oyununda bu tip 10 mini-oyun bulunduğunu, ama reklamlarda gösterilen bu oyunların her 20 seviye sonunda kullanıcıların karşısına çıktığını savundu.

Playrix, ASA'ya açıklamasında çoğu kullanıcının oyunların başında uygulamadan çıktığını ve sonraki seviyelere ulaşmadıkları için çoğunun bu bölümleri görmediğini ifade etti.