Honda ve Sony, elektrikli araçlar için yeni şirket kurdu

Honda ve Sony, elektrikli araçlar için yeni şirket kurdu

Geçtiğimiz aylarda ortaklık kuran Honda ve Sony, elektrikli araçlar için yeni şirket kurduklarını duyurdu.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesiyle birlikte birçok üretici, artık bu pazara daha fazla yatırım yapıyor.

Öte yandan, bu otomobiller daha da teknolojik hale geliyor ve bu nedenle dev teknoloji şirketleriyle otomobil üreticileri arasında daha sık ortaklık görmeye başladık.

Bu ortaklıklardan biri de Sony ve Honda arasında yaşanmıştı. Geçtiğimiz mart ayında ortaklık kuran iki şirket, elektrikli araçlar için ayrı bir marka oluşturacaklarını duyurmuştu.

Yeni şirketin ismi belli oldu

Sony ve Honda, birlikte oluşturacakları ‘Sony Honda Mobility Inc’ isimli elektrikli araç şirketi için 10 milyar yen (74 milyon 83 bin 950 dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Ayrıca şirketin yönetim kurulunun şimdiden oluşturulduğu ve CEO’sunun Yasuhide Mizuno olacağı belirtildi.

Sony CEO’su Kenichiro Yoshida ve Honda CEO’su Toshihiro Mibe, yeni markanın güvenlik, eğlence ve uyarlanabilirliğe odaklanacağını belirtti.

İlk araç 2025'te geliyor

Daha önce yapılan açıklamalardan, ortaklığın ilk aracının 2025 yılında geleceğini biliyoruz. Tamamen elektrikli modelin üretiminden Honda sorumlu olacak. Sony ise aracın platformunun ve elektronik aksamının geliştirilmesini üstlenecek.