Honor, Magic serisi ile katlanabilir telefon pazarına giriyor

Honor'dan sızdırılan bilgilere göre şirket, bu yıl Magic seriyle katlanabilir telefon pazarında "ben de varım" diyecek.

Son zamanlarda bir hayli gündemi meşgul eden katlanabilir akıllı telefonlar, henüz bekleneni verebilmiş değil. Özellikle Samsung'un ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile gelen sorunlar, kullanıcıların kafasını karıştırmıştı.

Samsung, daha sonra söz konusu sorunları gidermiş ye yeni katlanabilir modeller satışa çıkarmıştı. Ardından Huawei, Mate X modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

Ancak bu telefonların oldukça pahalı olması, tüketicileri hala bu pazardan uzak tutmaya devam ediyor.

KATLANABİLİR TELEFON SIRASI HONOR'DA

2013 yılında Huawei bünyesinde kurulan ve uygun fiyatlı telefonlarıyla 7 yılda önemli bir başarıya imza atan Honor, geçtiğimiz haftalarda Huawei bünyesinden çıkıp satılmıştı.

Gelen bilgilere göre şirket, Magic serisi ile artık katlanabilir telefon pazarına adını yazdıracak.

Sızdırılan bilgilere göre yeni katlanabilir telefon, uygun fiyatlı telefonlar üretmeye odaklı Honor'un amiral gemisi modeli olarak piyasaya sürülecek.

Honor'un katlanabilir telefon çalışmalarına Huawei'nin Honor'u satmasından önce başladığı düşünüldüğünde, şirketin yeni katlanabilir telefonun Mate X ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.



