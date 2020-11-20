Honor, yeni akıllı saati Watch GS Pro'yu Türkiye'de satışa çıkardı: İşte fiyatı

Honor, eylül ayında Berlin'de düzenlenen IFA 2020’de tanıttığı yeni akıllı saat modeli Watch GS Pro'yu ülkemizde satışa sundu. İşte Honor Watch GS Pro özellikleri ve fiyatı.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, 2020'nin ilk yarısında yüzde 20'lik bir büyüme kaydetmişti.

Akıllı saat pazarının iddialı isimlerinden Honor, eylül ayında Berlin'de düzenlenen IFA 2020'de yeni akıllı saati Honor Watch GS Pro’yu tanıtmıştı.

Bir akıllı saatten beklediğiniz hemen hemen her şeye sahip olan Honor Watch GS Pro, ülkemizde satışa sunuldu. Yeni akıllı saatin fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım.

HONOR WATCH GS PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Ekran

1,39 inç büyüklüğünde ve 454x454 çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip Honor Watch GS Pro, MIL-STD-810 sertifikası sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık vadediyor.

Pil ömrü

Barometre, otomatik egzersiz algılama, SpO2 ölçer, uyku takibi, stres ölçer, 7/24 kalp atış hızı takibi gibi özellikler sunan yeni akıllı saat, 25 günlük bir pil ömrüyle şu anda giyilebilir teknolojiler pazarındaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu nokta pil ömrüne biraz daha ayrıntılı değinecek olursak, 25 günlük pil ömrüne ulaşabilmek için GPS gibi bazı özellikleri kullanmamanız gerekiyor. Eğer GPS sürekli olarak açık kalırsa, saat 2 günlük bir kullanım ömrü sunuyor.

100'den fazla spor modu

Buna ek olarak Honor Watch GS Pro; dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, açık ve kapalı alanda koşu ve genel antrenman gibi 100’den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydını destekliyor.

GPS olmadan yön bulma

Watch GS Pro'nun bir diğer göze çarpan özelliği ise GPS olmadan yön bulma. Akıllı saat, başlangıç noktanızdan gideceğiniz yere kadar belirli aralıklarla GPS kaydını tutuyor. Bu sayede varış noktasında herhangi bir GPS sinyali olmasa bile, saat size başlangıç noktanıza kadar yön bulma imkanı sunuyor.

Telefon görüşmeleri

Ayrıca saat üzerindeki hoparlör ve mikrofon sayesinde telefon görüşmeleri de yapılabiliyor.

Son olarak saatin 4GB depolama kapasitesine sahip olduğunu hatırlatalım.

HONOR WATCH GS PRO FİYATI

Honor Watch GS Pro'nun Avrupa fiyatı 250 euro olarak belirlenmişti. Saatin ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 1,999 TL olarak açıklandı.



