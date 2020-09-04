Honor, yeni akıllı saatleri Watch GS Pro ve Watch ES'i tanıttı

Berlin'de düzenlenen IFA 2020’de sahne alan Honor, yeni akıllı saatleri Honor Watch GS Pro’yu ve Honor Watch ES’i duyurdu. İşte Honor'un yeni akıllı saatleri ile ilgili tüm detaylar.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, 2020'nin ilk yarısında yüzde 20'lik bir büyüme kaydetmişti.

Akıllı saat pazarının iddialı isimlerinden Honor, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2020'de yeni akıllı saatleri Honor Watch GS Pro’yu ve Honor Watch ES’i tanıttı.

Oval bir tasarımla karşımıza çıkan Honor Watch GS Pro dayanıklı yapısıyla dikkat çekerken, Honor Watch ES ise dörtgen tasarımıyla ön plana çıkıyor.





HONOR WATCH GS PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

1,39 inç büyüklüğünde ve 454x454 çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip Honor Watch GS Pro, MIL-STD-810 sertifikası sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık vadediyor.



Barometre, otomatik egzersiz algılama, SpO2 ölçer, uyku takibi, stres ölçer, 7/24 kalp atış hızı takibi gibi özellikler sunan yeni akıllı saat, 25 günlük bir pil ömrüyle şu anda giyilebilir teknolojiler pazarındaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatlerden biri olarak öne çıkıyor.

Buna ek olarak Honor Watch GS Pro, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, açık ve kapalı alanda koşu ve genel antrenman gibi 100’den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydını destekliyor.

Watch GS Pro'nun bir diğer göze çarpan özelliği ise GPS olmadan yön bulma. Akıllı saat, başlangıç noktanızdan gideceğiniz yere kadar belirli aralıklarla GPS kaydını tutuyor. Bu sayede varış noktasında herhangi bir GPS sinyali olmasa bile, saat size başlangıç noktanıza kadar yön bulma imkanı sunuyor.

7 Eylül itibarıyla Avrupa'da satışa çıkacak Honor Watch GS Pro'nun fiyatı 250 euro olarak belirlendi.





HONOR WATCH ES ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

456x280 piksel çözünürlükte 1.64 inçlik ekrana sahip olan Honor Watch ES, tek şarjla 10 günlük bir kullanım süresi sunuyor. 95 farklı egzersiz ve ölçüm özelliğine sahip olan Honor Watch ES; 95 antrenman modu, yağ yakma ve karın kası antrenmanı gibi 12 adet animasyonlu antrenman kursu ve bir grup sağlık/fitness takibi özellikleriyle geliyor.

7 Eylül itibarıyla Avrupa'da satışa çıkacak olan Honor Watch ES'nin fiyatı ise 99 euro olarak açıklandı.

Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES modellerinin çok yakında ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.