Honor'un katlanabilir telefonu Magic V, yıl bitmeden tanıtılacak

Honor'un yaklaşan katlanabilir akıllı telefonunun adı şirket tarafından "Magic V" olarak açıklandı. Yeni telefonun yıl sonuna kadar tanıtılması bekleniyor.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, şu anda üreticiler arasında da popüler.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Honor da kendi katlanabilir telefonunu geliştirmeye çalışıyor.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Huawei'den ayrılan ve farklı bir şirket haline gelen Honor, elde ettiği başarılarla özellikle Çin'de Huawei'ye fark atmış durumda. Çinli şirket, bu başarısını katlanabilir akıllı telefon pazarında da sürdürmek istiyor.

HONOR MAGIC V YAKINDA GELİYOR

İlk katlanabilir akıllı telefonunu yıl bitmeden tanıtacağı düşünülen Honor, telefonun adını resmi Twitter ve Weibo hesabından "Magic V" olarak duyurdu.

Honor Magic V, içe katlanabilir bir tasarıma sahip olacak. Cihazın katlanır ekranının 8.03 inç, dış ekranının ise 6.45 inç büyüklüğünde olması bekleniyor.

Amiral gemisi özelliklere sahip olacağı belirtilen telefon, ortaya çıkan bilgilere göre gücünü Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 1'den alacak.

2019 yılında Honor CEO'su George Zhao, şirketin katlanabilir akıllı telefon pazarına girmek istediğini, ancak hedef kitlelerinin genç kullanıcılar olmasından dolayı pahalı bir akıllı telefonu piyasaya sürmek istemediklerini söylemişti.