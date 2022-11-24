HP yaklaşık 6 bin çalışanını işten çıkaracak

Bilgisayar üreticisi HP, yaptığı açıklamada binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu nedenle birçok dev şirket, işe alımları yavaşlatma politikasını benimsiyor.

Örneğin Apple, olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde gelecek yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

Ayrıca Google, Meta ve Tesla gibi ABD şirketleri de maliyetleri en aza indirmek için çalışmalar yapıyor.

İşten çıkarma dalgası HP ile devam ediyor

Bilgisayar üreticisi HP, yaptığı açıklamada binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Söz konusu işten çıkarma planı, önümüzdeki 3 yıla yayılacak.

Öte yandan, 31 Ekim 2022’de sona eren mali dördüncü çeyrek verilerinde, HP'nin gelirleri yıllık yüzde 0,8 düşmüş ve 14,80 milyar dolara gerilemişti.