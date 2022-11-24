Petrol
84.68
-0.85%
Euro
19.3934
0.14%
Dolar
18.6222
0.01%
Altın
1.051
0.30%
Borsa
4858
0.08%
Bitcoin
315.383
0.54%
BTXN Coin
6.01
2.38%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    HP yaklaşık 6 bin çalışanını işten çıkaracak

    Bilgisayar üreticisi HP, yaptığı açıklamada binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HP yaklaşık 6 bin çalışanını işten çıkaracak

    Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu nedenle birçok dev şirket, işe alımları yavaşlatma politikasını benimsiyor.

    Örneğin Apple, olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde gelecek yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

    Ayrıca Google, Meta ve Tesla gibi ABD şirketleri de maliyetleri en aza indirmek için çalışmalar yapıyor.

    İşten çıkarma dalgası HP ile devam ediyor

    Bilgisayar üreticisi HP, yaptığı açıklamada binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Söz konusu işten çıkarma planı, önümüzdeki 3 yıla yayılacak.

    Öte yandan, 31 Ekim 2022’de sona eren mali dördüncü çeyrek verilerinde, HP'nin gelirleri yıllık yüzde 0,8 düşmüş ve 14,80 milyar dolara gerilemişti.

    HP yaklaşık 6 bin çalışanını işten çıkaracak #1


    Liseli Yiğit, kanser projesi ile BM konferansından davet aldı
    Sağlık

    Liseli Yiğit, kanser projesi ile BM konferansından davet aldı

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Japonya, Almanya'yı son 15 dakikada mağlup etti
    Dünyadan futbol

    Japonya, Almanya'yı son 15 dakikada mağlup etti

    Görüş Bildir