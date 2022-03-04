HTC, 4 yıl sonra üst segment akıllı telefon çıkaracak

HTC, 4 yıllık bir aradan sonra yeni bir amiral gemisi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 sene önce telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran ve sayılı üreticiler arasında yer alan HTC, tıpkı en büyük rakiplerinden Nokia gibi zamanla unutuldu.

Şirket, her ne kadar sektörden tam olarak çekilmemiş ve bazı pazarlarda uygun fiyatlı akıllı telefon satmaya devam etse de satışlar oldukça düşük seviyede.

4 YIL SONRA ÜST SEGMENT HTC TELEFONU GELİYOR

Tayvanlı üretici, uzun bir aradan sonra ilk amiral gemisi Android telefonunu önümüzdeki ay duyurmaya hazırlanıyor.

28 Şubat'ta başlayan Mobil Dünya Kongresi'nde sahne alan HTC Vive Asya-Pasifik CEO'su Charles Huang, telefonun geleceğini resmi ağızdan doğruladı.

Yeni amiral gemisi, 2018 yılından piyasaya sürülen HTC U12+ modelinden sonra bir ilk olacak.

Akıllı telefon; artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarına odaklanırken, aynı zamanda HTC'nin "Viveverse" adlı kendi açık kaynaklı metaverse platformuyla birlikte çalışacak.

2018 yılında akıllı telefon bölümünün büyük bir kısmını Google'a satan HTC, üst segment akıllı telefon pazarında şansını bir kez daha deneyecek.