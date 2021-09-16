Huawei, 6G için çalışmalara hız verdi

Huawei, 2030 yılında 6G mobil altyapıyı destekleyen ürünlerini piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.

Teknoloji devleri, 5G'nin hemen ardından daha hızlı ve güvenilir bir bağlantı sunan 6G üzerinde çalışmalara çoktan başladı. Bu şirketlerden biri de Çinli üretici Huawei.

HUAWEI'NİN HEDEFİ 2030

6G teknolojisi için çalışmalarına hız veren Huawei, 2030 yılında 6G mobil altyapısını destekleyen ürünlerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Huawei, 6G ile özellikle bulut, blok zinciri ve büyük veri dahil olmak üzere birkaç önemli teknolojiyle beraber, bu alanlarda önemli uzmanlıklar sunabileceğine inanıyor.

Huawei'nin 6G konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren Huawei yöneticisi Eric Xu, şirketin 6G'den önce 5.5G'yi tanımlayacağını ve bunun 6G çalışmalarında da kullanılacağını söyledi.

Öte yandan, 6G teknolojisiyle ilgilenen tek şirket Huawei değil. Daha önce Apple, LG, ve Samsung gibi şirketler de bu teknoloji için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı.

2028'DE HAZIR OLACAK

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre, 6G teknolojisi en geç 2028 yılında hazır olacak. Şirkete göre yeni teknoloji, 2028 yılında ticarileştirilip, 2030 yılında kullanıcılara sunulacak.

2G teknolojisinden 3G'ye geçiş yapmak 15 yıl, 3G'den 5G'ye geçiş yapmak sadece 8 yıl sürdü. Bu nedenle gelecekte yeni teknolojilere geçış yapma süresinin daha da kısalacağı belirtiliyor.