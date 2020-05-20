Huawei: ABD'nin yasaklarından şirketimiz etikelenecek

Huawei, ABD'nin getirdiği son yasaklardan kaçınılmaz olarak etkileneceğini açıkladı.

ABD yönetimi ile Çinli şirket Huawei arasında yaşanan gerilimin boyutu şu günlerde daha da artmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump, Huawei'ye verdikleri yasağı 1 yıl daha uzatan kararı imzalamıştı. Daha sonra ise ABD yönetimi, Huawei'nin ABD teknolojisi ve yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını da engellediklerini duyurmuştu.

Huawei, ABD'nin Çin teknoloji şirketlerine çip satışlarının sınırlandırılmasıyla ilgili son hamlesinin işletmesini kaçınılmaz olarak etkileyeceğini açıkladı. Ancak şirket, kısa zamanda çözüm bulmak konusunda kararlı olduğunu da belirtti

HUAWEI'DEN İLK AÇIKLAMA

Huawei şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Guo Ping, ABD'nin getirdiği yasaklara yönelik olarak şirketin ilk resmi açıklamasını yaptı.

Ping, şirketin ABD'nin kurallarına uymaya kendisini adadığını ve ABD'nin baskılarına karşı ar-ge ve stokları ciddi şekilde arttırdıklarını da ifade etti.

Yapılan açıklamada, ABD'nin aldığı kararlardan Huawei'nin etkileneceği, ancak bu duruma kısa zamanda çözüm bulunacağı vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanı da geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei gibi Çin şirketlerine olan "mantık dışı baskılarını" durdurmasının gerektiğini belirtmişti.