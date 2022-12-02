Huawei, Çinli protestocuların çektiği videoları telefonlardan siliyor

Çin'de sansür farklı bir boyuta ulaştı. Çinli sosyal medya kullanıcıları, ülkede meydana gelen protesto videolarının Huawei akıllı telefonlarından otomatik olarak silindiğini rapor ediyor.

Muhtemelen Çin'deki son protestoları duymuşsunuzdur. iPhone üreticisi Foxconn çalışanları, ücret artışları ve asla gerçekleşmeyen diğer avantajlarla ilgili yanıltıcı iddialarda bulunan şirketi protesto etmek için sokaklara döküldü.

Çin'deki diğer protestoların çoğunun, son koroanvirüs kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştiği bildiriliyor. Tüm bunların ortasında, Huawei'nin protesto videolarını sildiğine dair bir rapor yayılıyor.

Huawei'den protesto sansürü

Çinli sosyal medya kullanıcıları, Huawei telefonlarının Çin'deki protestoların videolarını otomatik olarak sildiğini iddia ediyor.

Çin'i kasıp kavuran protesto ve ayaklanmalara ilişkin görüntüler Huawei marka akıllı telefonlardan kayboluyor.

Vatandaşlar, çektikleri videoların galeride görünmediğini ortaya koyan sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

Silinen bu videoların yerel olarak mı yoksa bulutta mı depolandığı henüz belli değil. Ancak raporlar doğruysa Huawei, bu videolarda saklanan zaman damgalarından ve coğrafi konum verilerinden yararlanarak videoları kaldırmış olabilir.

Akıllı telefon sahipleri herhangi bir bildirim olmadan veya onay alınmadan sadece protesto ve isyan videolarının cihazlarından silindiğini söylüyor.