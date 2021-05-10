Huawei, çip krizi nedeniyle ucuz telefon üretmeyecek

Huawei, küresel çip krizi nedeniyle düşük fiyatlı akıllı telefon üretimini durdurma kararı aldı.

Otomotivden başlayıp, ardından tüm elektronik sektörüne yayılan küresel çip krizi birçok markayı etkiliyor. Şirketler, bu sorunu çözebilmek için dev yatırımlar yaparken, sorunun birkaç yıl daha devam edebileceği söyleniyor.

Çip krizinden etkilenen şirketlere Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei de eklendi. Marka, küresel çip krizi nedeniyle düşük fiyatlı akıllı telefon üretimini durdurma kararı aldı.

HUAWEI'Yİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Huawei için ABD yaptırımları, akıllı telefon modelleri için gerekli bileşenleri satın almayı imkansız hale getirirken, şirket artık ucuz ve orta sınıf fiyat aralıklarında akıllı telefon üretiminden de vazgeçti.

Bu nedenle, son zamanlarda satışları oldukça düşen Huawei'yi daha da zor günler bekliyor.

Çinli mağaza çalışanları, Huawei'nin artık birkaç ay öncesine göre önemli ölçüde daha az akıllı telefon sattığını doğruladı.

Fiyatların arttığı ve çoğunlukla sadece eski modellerin stokta kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Huawei'nin mevcut çip stoğu, yalnızca üst düzey amiral gemisi modellerinde kullanılıyor. Bu nedenle çip krizi çözülene kadar giriş ve orta segmentteki modellerden tamamen vazgeçilebilir.