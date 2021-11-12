Huawei Cloud, Türkiye'de kullanıma açıldı

Huawei, Türkiye'ye yönelik yatırımları çerçevesinde, bulut bilişim alanındaki küresel servislerini kullanıma sundu.

Huawei Türkiye, ülkedeki yatırımlarına farklı alanlarda sürdürmeye devam ederken, yeni hizmetlerini kullanıcılara sunuyor.

Şirketin Türkiye'de devreye aldığı yeni bulut bilişim hizmeti Huawei Cloud , Türkiye'deki Huawei müşterileri için düşük gecikmeli ve yüksek güvenlikli genel bulut hizmetleriyle içerik dağıtım ağı (CDN) servisleri sunacak.

Huawei Cloud; 2021 sonu itibarıyla, güvenilir bulut hizmetlerini sürdürmek üzere, dünya çapında 23 coğrafi bölgede 45 erişim noktasının açılışını gerçekleştirdi.

"GÜVENLİK TESTLERİNİ GEÇTİ"

Geliştirdikleri yüksek performanslı bilişim ve ağ ürünleriyle dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı internet ağları inşa ettiklerini aktaran Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Jing, "Bugün de Huawei bulut bilişim sistemleriyle, Türkiye'deki müşterilerimiz için düşük gecikme süreleriyle, uygun maliyetli bulut hizmetleri sağlıyoruz. Huawei Cloud, en zorlu güvenlik sertifikasyon testlerini başarıyla geçti.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin desteğiyle yüksek yazılım yetenekleriyle donatılan Huawei Cloud, ülkemizdeki müşterilere yönelik olarak; IaaS (servis olarak altyapı), PaaS (servis olarak platform) ve SaaS (servis olarak yazılım) gibi gelişmiş genel bulut hizmetleri sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Bulut Bilişim Orta-Doğu Avrupa ve İskandinavya Bölge Başkanı Li Peng de bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, blok zinciri ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojiler aracılığıyla hayata geçirdikleri dijital dönüşüm stratejileriyle, şirketlere ve kamu kurumlarına yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye'deki genç ve yetenekli yazılımcıların gelişimine katkıda bulunmak üzere, profesyonel eğitim ve işe alım programlarını da hayata geçiriyoruz." dedi.