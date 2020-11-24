Huawei elektrikli otomobil pazarına giriyor

Çinli teknoloji şirketi Huawei, yeni bir otomobil markası yaratmak için Çin ulusal otomobil üreticisi Chang'an Automobile ve batarya şirketi CATL ile anlaşma yaptı.

Tesla'nın öncülük etttiği elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ederken, farklı sektördeki şirketler de bu araçlara yoğun ilgi gösteriyor.

Son zamanlarda ABD'nin baskılarından iyice bunalan Çinli üretici Huawei, elektrikli araç pazarına giriyor.

Huawei bu kapsamda, Çin merkezli batarya geliştiricisi Contemporary Amperex Technology (CATL) ve Chang'an Automobile ile anlaşma sağladı.

105 YENİ MODEL GELİYOR

Yapılan açıklamada “Ark Mimarisi” olarak adlandırılan yeni teknolojiyle 5 yıl içerisinde 23 elektrikli ürün ve 105 modelin piyasaya sürüleceği belirtildi. Bu teknolojinin Changan Automobile Research & Development 4.0 tarafından geliştirildiği belirtildi.

Contemporary Amperex Technology (CATL), Changan Automobile ve Huawei, akıllı otomobilin yanı sıra "akıllı yaşam ve akıllı enerji" adını verdiği bir sistem de kurmak istediklerini belirtti.

Huawei’nin önümüzdeki haftalarda elektrikli aracının detayları hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.