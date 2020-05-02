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- Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak tüm telefonlarını açıkladı
Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak tüm telefonlarını açıkladı
- Haber Merkezi
- 02.05.2020 - 16:09
Geçtiğimiz günlerde MIUI 12 güncellemesi alacak tüm Xiaomi ve Redmi modellerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de başka bir Çinli şirket olan Huawei, Android 10 tabanlı ara yüzü EMUI 10 güncellemesini alacak modellerini açıkladı.
İlk olarak geçtiğimiz yıl ağustos ayında duyurulan EMUI 10, Huawei Mate 20 ve P30 serisinde test edildikten sonra bu modellere kararlı sürüm olarak gelmişti.
Geçtiğimiz aylarda ise Mate 20X, Nova 5G, P Smart Pro ve P Smart 2019 gibi bazı modeller de EMUI 10 güncellemesine kavuşmuştu.
Huawei'den yapılan açıklamada, hangi telefonların söz konusu güncellemeyi alacağı belli oldu.
GÜNCELLEMEYİ ALAN TELEFONLAR
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Huawei P30
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Huawei P30 Pro
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Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 RS Porsche Design
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Huawei Mate 20 X 4G
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Huawei Mate 20 X 5G
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Huawei P Smart+ 2019
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Huawei P Smart Pro
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Huawei P30 Lite (128 GB)
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Huawei P Smart 2019
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Huawei Mate 20 Lite (dağıtım devam ediyor)
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Huawei P Smart Z (dağıtım devam ediyor)
GÜNCELLEMEYİ ALACAK TELEFONLAR
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Huawei P30 Lite (256GB) - Mayıs 2020
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Huawei Mate RS Porsche Design - Haziran 2020
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Huawei Mate 10 - Haziran 2020
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Huawei Mate 10 Pro - Haziran 2020
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Huawei Mate 10 Porsche Design - Haziran 2020
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Huawei P20 - Haziran 2020
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Huawei P20 Pro - Haziran 2020
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