Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak tüm telefonlarını açıkladı

Android 10 tabanlı arayüzü EMUI 10 güncellemesini alacak Huawei telefonları belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde MIUI 12 güncellemesi alacak tüm Xiaomi ve Redmi modellerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de başka bir Çinli şirket olan Huawei, Android 10 tabanlı ara yüzü EMUI 10 güncellemesini alacak modellerini açıkladı.

İlk olarak geçtiğimiz yıl ağustos ayında duyurulan EMUI 10, Huawei Mate 20 ve P30 serisinde test edildikten sonra bu modellere kararlı sürüm olarak gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise Mate 20X, Nova 5G, P Smart Pro ve P Smart 2019 gibi bazı modeller de EMUI 10 güncellemesine kavuşmuştu.

Huawei'den yapılan açıklamada, hangi telefonların söz konusu güncellemeyi alacağı belli oldu.

GÜNCELLEMEYİ ALAN TELEFONLAR

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P30 Lite (128 GB)

Huawei P Smart 2019

Huawei Mate 20 Lite (dağıtım devam ediyor)

Huawei P Smart Z (dağıtım devam ediyor)

GÜNCELLEMEYİ ALACAK TELEFONLAR

Huawei P30 Lite (256GB) - Mayıs 2020

Huawei Mate RS Porsche Design - Haziran 2020

