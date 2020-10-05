Huawei EMUI 11 beta güncellemesi nasıl indirilir?

Huawei EMUI 11 beta güncellemesi nasıl indirilir?

Huawei, yeni arayüz sürümü EMUI 11'in beta testlerine başladı. Beta programına nasıl kaydolabileceğinizi anlattık.

Huawei'nin uzun süredir beklenen etkinliği Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de tanıtılan EMUI 11 sürümü, bir önceki sürüme göre çeşitli yenilikler ve özelliklerle geliyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, EMUI 11 beta testleri başladı. Şirket, doğrudan kullanıcıların kendisinden geri bildirim alarak en uygun sürümü sunmayı planlıyor.

BETA PROGRAMINA KAYIT

EMUI 11 Beta test programına katılmak isteyen kullanıcıların, "Huawei Friendly User Test" uygulamasına girip, beta test için kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Huawei ID ile giriş yapılan uygulama içerisinde “Kişisel” bölümünden “Projeye katıl” kısmına giriş yapılarak, buradan ilgili proje seçiliyor.

Bir süre sonra beta test programına kayıt olan kullanıcılar, telefonlarına gelen HOTA yükseltme bildirimini otomatik olarak alacaklar. Telefon güncellendikten sonra EMUI 11 beta versiyonu yüklenmiş olacak.

EMIUI 11 BETA GÜNCELLEMESİ ALAN HUAWEİ MODELLERİ