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- Huawei, EMUI 12 güncellemesini alacak modelleri açıkladı
Huawei, EMUI 12 güncellemesini alacak modelleri açıkladı
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, EMUI 12 güncellemesi alacak cihazların bir listesini yayınladı.
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 10:09
- Güncelleme : 02.11.2021 - 10:23
Kendi işletim sistemi HarmonyOS'u piyasaya sürmesine rağmen, Huawei arayüz yazılımını geliştirmeye devam eden Huawei, geçtiğimiz ağustos ayında tanıtımını yaptığı EMUI 12 arayüz güncellemesini alacak telefonları paylaştı.
Listede yer alan akıllı telefon modellerine, 2022'nin ilk yarısından itibaren güncelleme dağıtılmaya başlanacak.
EMUI 12, beyaz siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk teması sunacak. Daha minimalist bir yapıya sahip olacak arayüz, kullanıcıların kontrol paneline erişimini daha kolay hale getirecek.
EMUI 12 ALACAK HUAWEI MODELLERİ
Huawei tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, gelecek yıldan itibaren EMUI 12 güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde.
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40
- Huawei Mate Xs
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 X
- Huawei Mate RS
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Nova 7
- Huawei Nova 7 SE
- Huawei Nova 7i
- Huawei Nova 5T
- Huawei Nova 4
- Huawei Nova 4e
- Huawei Y9 Prime 2019
- Huawei Y9s
- Huawei Y8p