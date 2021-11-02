Huawei, EMUI 12 güncellemesini alacak modelleri açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, EMUI 12 güncellemesi alacak cihazların bir listesini yayınladı.

Kendi işletim sistemi HarmonyOS'u piyasaya sürmesine rağmen, Huawei arayüz yazılımını geliştirmeye devam eden Huawei, geçtiğimiz ağustos ayında tanıtımını yaptığı EMUI 12 arayüz güncellemesini alacak telefonları paylaştı.

Listede yer alan akıllı telefon modellerine, 2022'nin ilk yarısından itibaren güncelleme dağıtılmaya başlanacak.

EMUI 12, beyaz siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk teması sunacak. Daha minimalist bir yapıya sahip olacak arayüz, kullanıcıların kontrol paneline erişimini daha kolay hale getirecek.

EMUI 12 ALACAK HUAWEI MODELLERİ

Huawei tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, gelecek yıldan itibaren EMUI 12 güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate RS

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P20

Huawei P20 Pro