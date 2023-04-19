Huawei FreeBuds 5 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri Huawei'nin Türkiye'de satışa sunduğu yeni kablosuz kulaklık modeli FreeBuds 5'i detaylıca inceledik.

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Son yıllarda kablosuz kulaklıklar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte popüler hale geldi. Bu kulaklıklar, müzik dinleme deneyimini kablolara bağlı kalmadan özgürleştirerek kullanıcılara daha fazla hareket sağlıyor.

Kablosuz kulaklık pazarı, son zamanlarda büyük bir ivme kazandı ve bu alanda pek çok marka ve model var. Ancak Huawei, FreeBuds kulaklıklarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şirket, şimdi ise yeni kulaklık modeliyle ülkemizdeki ürün yelpazesini genişletiyor.

Huawei FreeBuds 5 incelemesi

Huawei, yeni tam kablosuz kulaklık modeli Huawei FreeBuds 5'i Türkiye’de ön siparişe açtı. Bugüne kadar gördüğümüz kulaklıklardan farklı bir görünüme sahip olan FreeBuds 5, sahip olduğu özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım ve kulaklıkları detaylıca inceleyelim.

Öncelikle Huawei FreeBuds 5’in kutusundan başlayalım. Oval bir tasarıma sahip olan kutunun üzerinde bir bilgilendirme ışığı yer alıyor.

Bu ışık, eşleştirme modunu açtığımızda veya şarj durumu hakkında bize bilgiler veriyor. Kutunun hemen altında ise bizleri Type-C girişi ve hemen yanında eşleştirme tuşu karşılıyor.

Kutuyu açtığımızda ise bizleri iki adet kulaklık karşılıyor. Şunu söylemeliyiz ki kulaklıklarda ilk dikkatimizi çeken detay tasarım oldu.

İlginç bir tasarıma sahip Huawei FreeBuds 5, kulak hatlarına oldukça iyi uyum sağlıyor ve konfor anlamında herhangi bir sorun yaşatmıyor.

Bu sayede özellikle spor aktivitelerinde kulaklığın kulağınızdan kayıp düşmesi gibi bir sorun meydana gelmiyor. Ayrıca 5,4 gramlık daha hafif gövde, uzun süreli kullanımlarda kulağımızda herhangi bir ağrı oluşturmadı ve rahatsızlık vermedi.

Huawei FreeBuds 5 ses özellikleri

Kullanıcıların bir kablosuz kulaklıkta dikkat ettikleri en önemli şey ses kalitesidir. Biz de özellikle Huawei FreeBuds 5’in sunduğu ses kalitesini detaylıca inceledik.

Huawei, bu kulaklıkta ses iletim hızını 990 kbps'ye kadar çıkardıklarını ve kulaklığın saf yüksek kaliteli ses üretmesini sağladıklarını söylüyor.

990 kbps iletim bit hızı, normal formatın üç katı kadar kaliteli ses anlamına geliyor. Bunu 1080p ile 4K video formatı arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz.

Gerçekten de kulaklığı kullandığımızda, sesin ne kadar net ve kaliteli olduğunu anlayabiliyoruz. Piyasadaki diğer kulaklıklarla karşılaştırdığımızda, Huawei FreeBuds 5’in bizleri ses kalitesi anlamında oldukça memnun ettiğini söylemeliyiz.

FreeBuds 5'in üçlü uyarlanabilir EQ özelliği ve kulak kanalı şekli, kullanım durumunu ve ses seviyesinden kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırmak ve sürekli olarak mükemmel ses kalitesi sağlamak için, ses kalitesini 100 Hz’den 2000 Hz’e kadar gerçek zamanlı olarak da optimize ediyor.

Kulaklıkla müzik dinlediğimizde, gelişmiş EQ ayarının bizi oldukça memnun ettiğini söylemeliyiz. Dinlediğimiz müzik türüne göre bas veya tiz gibi ayarları kişiselleştirerek müzik dinleme zevkimizi artırmayı başardık.

Kişiye özel gürültü önleme özelliği de var

Huawei FreeBuds 5, kulak şekline ve kullanım durumuna göre uyarlanabilen üç mikrofonlu hibrit gürültü engellemeyi destekliyor.

Akıllı dinamik gürültü engelleme ile kulaklıklar, ortam gürültüsünü tanımlayabiliyor ve gürültü engelleme modunu, gerçek zamanlı olarak ayarlayabiliyor. Öncelikle müzik dinlerken gürültü engelleme deneyimimizden bahsedelim.

Örneğin kulaklığı sessiz bir ortamda kullandığımızda bize sunulan gürültü engelleme özelliği, daha gürültülü bir ortamda sunulandan farklıydı.

Kulaklıklar, ortamdaki sesi analiz ederek gürültülü ortamda sorunsuz bir deneyim sundu ve müziğin keyfini sorunsuz bir şekilde yaşadık.

Şimdi gelelim çağrı esnasındaki gürültü engelleme deneyimimize. Kulaklıklarda bulunan üç mikrofonlu sistem, sesleri doğru bir şekilde almak için derin sinir ağı algoritmalarından güç alıyor.

Çok gürültülü ortamlarda kulaklıklarla telefon görüşmesi yaptığımızda, sesimiz karşı tarafa oldukça net bir şekilde ulaştı ve herhangi bir sorun yaşamadık.

Cihaz bağlantıları

Huawei FreeBuds 5’in çift cihaz bağlantısı sayesinde birden fazla cihaz arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. Peki bu özellik ne işinize yarayacak?

Şöyle düşünebilirsiniz. Kulaklığı hem laptopunuzla hem de telefonunuzla eşleştirdiniz. Laptopta müzik dinlerken bir anda telefonunuz çaldı ve kulaklık üzerinden görüşme yapmak istiyorsunuz. Tek tuşla hızlıca telefona geçip görüşmenizi yapabiliyor ve görüşmeniz bittiğinde yine tek tuşla laptopunuza geçebiliyorsunuz.

Cihaz bağlantısı demişken, aklınıza şöyle bir soru gelebilir: “Ben bu kulaklıkları sade Huawei cihazlarında mı kullanabileceğim?”

Sizler için bunu da test ettik. Huawei’nin sunduğu kolay eşleştirme mekanizması, kullanıcıların hangi sistemini kullandığına bakmıyor.

Huawei, Bluetooth kullanan herhangi bir cihazda Huawei kulaklıkların mükemmel ses kalitesini sunduğunu söylüyor.

Nitekim, yaptığımız testlerde, Huawei FreeBuds 5’i sadece Huawei'nin kendi arayüzü EMUI ile değil, Android ve iOS cihazlarında da kolaylıkla kullandık ve hiçbir sorunla karşılaşmadık.

Huawei AI Life ile kontrol sizde

Şimdi sizlere Huawei AI Life uygulamasından bahsetmek istiyoruz. AI Life, tüm akıllı cihazlarınızı tek bir yerden yönetmenize imkan tanıyor. Tabii ki buna FreeBuds 5 de dahil.

Uygulamayı kullanmak ise oldukça basit. Uygulamayı açtığınızda tek yapmanız gereken Huawei FreeBuds 5’in kapağını açmak. Bu sayede otomatik olarak bağlantı gerçekleşiyor.

Uygulama sayesinde, kulaklıkların ve kutunun şarjını anlık olarak görebiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulama içerisinden gürültü engelleme özelliğini açabiliyor ve ses kalitesi veya efekt ayarı yapabiliyorsunuz.

AI Life uygulamasında hoşumuza giden bir diğer özellik ise hareket yapılandırması oldu. Bu özellik sayesinde, kulaklıkların üzerindeki parmak hareketlerini yapılandırıyoruz ve telefona gerek kalmadan kulaklık üzerinden kontrol sağlayabiliyoruz.

Kulaklıklara çift dokunma, basılı tutma veya kaydırma gibi seçeneklere çeşitli komutlar atayabiliyoruz.

Örneğin “basılı tutma” kısmına çağrı yanıtlama özelliğini veya “çift dokunma” kısmına gürültü engelleme açma özelliğini atayabilirsiniz.

Son olarak, uygulamadaki “Kulaklıkları bul” seçeneği sayesinde kulaklıklardan ayrı ayrı seç çalmasını isteyebilir ve kaybettiğiniz kulaklıkları kolayca bulabilirsiniz.

Suya veya sıçramalara karşı sorun çıkarmıyor

Huawei FreeBuds 5, IPX4 sertifikası sayesinde sıçramalara ve suya dayanıklı. Bu sayede ter içinde kaldığınız antrenmanlarda veya yağmurlu havalarda endişe etmenize gerek yok.

Üstelik, yağmurlu günlerde ıslanmadan veya antrenmanlar sırasında terlemeden dolayı kayma oluşmuyor. Bunun en önemli nedeni ise inceleme yazımızın başında bahsettiğimiz tasarım detayları.

Oyuncular, kulaklıklardan ne beklemeli?

Oyuncuların bir kulaktıktan bekledikleri en önemli şeylerden ikisi ses kalitesi ve gecikme süresidir. Biz zaten FreeBuds 5’in ses kalitesinden yukarıda bahsetmiştik. Gecikme anlamında ise kulaklıkların artı yönünden bahsedelim.

Kulaklıkların sahip olduğu düşük gecikme modu sayesinde, oyunlarda gecikme süreleri 150 ms'ye kadar düşüyor. Böylece sevdiğiniz oyunları sorunsuz bir deneyimle oynayabiliyorsunuz.

Gerçek gecikme süresinin; telefon modeline, sistem sürümüne, oyun türüne, oyun sürümüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini de hatırlatalım.

Şarj süresi ve şarj ömrü

Şimdi gelelim merak ettiğiniz en önemli konulardan birine: Huawei FreeBuds 5’in şarj performansı.

Huawei FreeBuds 5, şarj ve kullanım süreleriyle de oldukça iddialı diyebiliriz. 5 dakikalık şarjla 2 saat; tam şarjla ise 5 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunan kulaklıklar, şarj kutusunun tam şarj olması durumunda ise 30 saate varan dinleme süresi sağlıyor. Yaptığımız testlerde, kulaklıkların 20 dakika içerisinde tam şarj olduğunu gördük.

Toparlayacak olursak, gerek şes kalitesi gerek sunduğu diğer özellikler olsun, Huawei FreeBuds 5’ten oldukça memnun kaldık. Özellikle, uygun fiyata üstün özellikler sunan bir kulaklık arayanlara, FreeBuds 5’i kesinlikle önerebiliriz.

Huawei FreeBuds 5, "Beyaz Seramik" ve "Buz Grisi" renk seçenekleriyle, HUAWEI Online Mağazasında 2 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

https://consumer.huawei.com/tr/headphones/freebuds5/buy/

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