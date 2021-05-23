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    Huawei, Hollanda'nın 5G altyapısından çıkarıldı

    Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin, Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldığı açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.05.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 10:06
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    Huawei, Hollanda'nın 5G altyapısından çıkarıldı

    Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansını kaybeden Huawei'ye bir darbe de Hollanda'dan geldi.

    Financieele Dagblad gazetesinin haberine göre, Hollanda Huawei'ye ait ekipmanlar 5G altyapısında kullanılmayacak.

    Hollanda güvenlik birimlerinin, Huawei hakkında Çin devletinin uzantısı olarak çalıştığı ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu şeklindeki raporların ardından böyle bir karar aldığı belirtildi.

    HUAWEI HABERİ DOĞRULADI

    Firmanın Hollandalı yetkilisi, Huawei'nin 5G altyapısından çıkarıldığını teyit ederken, anten tedarik etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

    huawei

    De Volkskrant gazetesinin geçen ay yaptığı haberde, Huawei'nin Hollandalı telekomünikasyon şirketi KPN'ye ait bilgilere yaklaşık 10 yıldır erişebildiği iddialarına yer verilmişti.

    İddiaya göre Huawei, aralarında eski Başbakan Jan Peter Balkenende'nin de bulunduğu birçok üst düzey yetkili ve Hollanda'da yaşayan Çin muhaliflerinin telefonlarını dinleyebiliyor.

    Daha önce ABD, İngiltere, Belçika ve Fransa da Huawei tarafından üretilen 5G altyapı ekipmanlarına yasak getirmişti.

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