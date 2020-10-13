Huawei Kirin 9000, yapılan testlerde Snapdragon 865'i geçmeyi başardı

Huawei’nin yeni gelecek olan amiral gemisi Mate 40 modeline güç veren Kirin 9000, Geekbench testine girdi.

Son dönemlerde ABD'nin baskılarını iyiden iyiye hisseden Çinli şirket Huawei, yeni üst seviye Mate 40 modelleriyle rekabetin içerisinde yer almaya çalışacak. Ancak muhtemelen Mate 40 serisi, Huawei'nin kendi işlemcilerini kullandığı son telefonlar olacak.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle 15 Eylül'den itibaren artık Kirin işlemcilerinin üretilmeyeceğini ve bunun büyük bir kayıp olacağını vurgulamıştı.

Huawei hayranları Mate 40 serisi için gün sayarken, telefona hayat verecek "Kirin 9000" isimli işlemci Geekbench'te ortaya çıktı.

SNAPDRAGON 865'İ GEÇMEYİ BAŞARDI

5nm üretim sürecinden geçen Kirin 9000, dahili 5G modem desteği ile tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor. Aynı zamanda performans bakımından da kullanıcıları pişman etmeyecek yeni işlemci, Samsung Galaxy Note 20 modellerine güç veren Snapdragon 865'i geçmeyi başardı.

Kirin 9000 ile ilgili verilere baktığımızda, bu işlemcinin tek çekirdekli işlemlerde 1020, çok çekirdekli işlemlerde ise 3710 puan aldığını görüyoruz.

Snapdragon 865'te ise bu değerler, sırasıyla 900 ve 3100 puan olarak karşımıza çıkmıştı. Bu da Kirin 9000'in, Snapdragon 865'i geçtiğini gösteriyor.

22 EKİM'DE TANITILACAK

Huawei Mate 40 serisi, 22 Ekim'de kullanıcılarla buluşacak. Şimdi herkes gözünü bu tarihe dikmiş durumda. Bakalım Mate 40 serisi gerçekten kullanıcılarını memnun edebilecek mi?

Huawei Mate 40 serisi ile ilgili şimdilik bilinen çok fazla bir detay yok. Ancak telefonların yine Google servislerinden yoksun olacağını söyleyebiliriz.