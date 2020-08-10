Huawei, Kirin işlemcilerin üretimini durduruyor

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle akıllı telefonlar için geliştirdiği Kirin işlemcilerinin artık üretilemeyeceğini açıkladı.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirketin şimdilerde yeni bir sorunu daha var.

Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle akıllı telefonlar için geliştirdiği Kirin işlemcilerinin üretimine son vermek zorunda kalacaklarını açıkladı.





15 EYLÜL'DE ÜRETİM SONA ERECEK

Şirketin tüketici ürünleri müdürü Richard Yu, HiSilicon Kirin işlemcilerini 15 Eylül'den sonra üretmeye devam edemeyeceklerini açıkladı.

Amerikan teknolojilerini kullanan şirketlerle iş birliği yapamadıklarını hatırlatan Yu, bu şirketlerden bağımsız olarak işlemci üretimini de sürdüremeyeceklerini ifade etti.

"BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK KAYIP"

Yu, "Bu bizim için çok büyük bir kayıp. Maalesef, yaptırımların ikinci aşamasında işlemci üreticilerimiz 15 Mayıs'a kadar sipariş aldı. Üretim 15 Eylül'de son bulacak. Bu yıl Huawei Kirin çiplerinin sonuncu jenerasyonu olacak." dedi.

Yaklaşık 180 bin kişiyi istihdam eden Huawei, Çin'in casusluk yapmasını kolaylaştırdığı gerekçesiyle ABD tarafından yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı. Bu kapsamda Çinli firmanın Amerikan şirketlerle iş birliği yapması yasaklanmıştı.

Ölye görünüyor ki Huawei, ABD'nin yasakları nedeniyle gelecekte oldukça zor durumda kalacak.