Huawei, marka ve logosunu kaldırma kararı aldı Huawei, marka kalitesini korumak amacıyla üçüncü taraf ürünler için marka ve logosunu kullanma kararı aldı.

ensonhaber.com

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, artık eskisi kadar kâr elde edemiyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, 2022 yılında net kârının yıllık yüzde 69 düşüşle 5,18 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Huawei'den marka ve logo kararı

Huawei, artık akıllı telefon ve araba gibi üçüncü parti ürünlerde kendi logosunu ve markasını kullanmayacak.

Bu hamle ile şirketin itibarının korunması ve markanın kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Huawei'nin akıllı telefon bölümü, yüzde 11 düşüşle 31.1 milyar dolar gelir elde ederken, telekomünikasyon bölümü ise yüzde 0,9 artışla 41 milyar dolar geliri kasasına koydu.

Artık mobil pazarı ana odağı olmaktan çıkaran Çinli şirket, daha çok bulut bilişim ve otomotiv gibi alanlara yatırım yapmaya başladı.