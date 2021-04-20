Huawei MateBook X Pro 2021, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Huawei'nin yeni üst düzey dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro 2021, oldukça yüksek fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin oldukça üst seviye özellikler barındıran yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook X Pro 2021, Türkiye'de satışa çıktı.

Huawei MateBook X Pro, 3K çözünürlüğü ve sürükleyici izleme deneyimi ile "göz kamaştırıcı" bir FullView ekran barındırıyor.

Akıllı ve yeni bir soğutma sistemiyle birlikte çalışan 11. nesil Intel Core i7 işlemciler daha verimli bir performans sunarken, kullanıcılara hem iş hem de günlük hayattaki kullanım için büyük kolaylık sağlıyor.

Yalnızca 14,6 mm inceliğinde ve 1,33 kilogram kadar hafif olan Huawei MateBook X Pro, zarif yapısıyla dikkat çekiyor.

16GB RAM, 1 TB DEPOLAMA

16 GB LPDDR4x RAM'e sahip Huawei MateBook X Pro, tercihe göre 512 GB ya da 1 TB dahili depolama alanıyla satın alınabiliyor.

Huawei Shark Fin çift fan tasarımı ve hava soğutmalı ultra ince VC teknolojisinin güçlü kombinasyonu, daha da yüksek performans ve verimlilik seviyelerini ortaya çıkarıyor.

Wi-Fi 6 destekleyen HUAWEI MateBook X Pro, geleneksel Wi-Fi 5'in yaklaşık 3 katı aktarım hızı sunarak kalabalık yerlerde bile istikrarlı bağlantı sağlıyor.

HUAWEI MATEBOOK X PRO 2021 FİYAT

Güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olan Huawei MateBook X Pro 2021, 512 GB dahili depolama alanı sunan gri renkli versiyonu için 17 bin 999 TL; 1 TB depolana alanı sunan yeşil renkli versiyonu için ise 18 bin 999 TL fiyat etiketine sahip.