HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition modelini inceledik: İşte fiyatı ve özellikleri HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition, benzeri görülmemiş bir kağıt benzeri görüntüleme ve yazma deneyimi sağlamak için yenilikçi PaperMatte Ekran özelliklerini sunuyor. Bizlerde sizler için yeni çıkan tabletin tüm özelliklerini ve testlerini denedik. İşte HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition..

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MatePad serisiyle tablet pazarında oldukça iyi işler çıkaran HUAWEI, yeni modellerini ülkemizde satışa sunmaya devam ediyor.

Şirket, son olarak MatePad 11 inç PaperMatte Edition modelini ülkemizde satışa çıkardı. Özellikle tasarımı ve ekran özellikleriyle dikkat çeken tableti sizler için detaylıca inceledik ve bazı testler gerçekleştirdik.

HUAWEI MatePad 11 inç 2023'ü temel alan PaperMatte sürümü, kullanıcılara kağıt benzeri okuma ve yazma deneyimi sunmak için canlandırıcı PaperMatte Ekran özelliklerini sunuyor.

Bu özellikler arasında göz koruması, kağıt gibi yazma ve pürüzsüz dokunmatik kontrollerin yanı sıra zenginleştirilmiş ve optimize edilmiş not alma özellikleri de yer alıyor

HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition neler sunuyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition ekran özellikleriyle bizleri etkilemeyi başardı.

11.5 inç büyüklüğünde ve 2200x1440 piksel çözünürlüğündeki 3:2 FullView ekran, 120Hz yenileme hızı sunuyor.

PaperMatte Edition, hareket halindeyken rahatça okumanızı sağlayan parlama önleyici mat bir ekrana sahip. Tableti kullandığımız sürece ekranın bu özelliğinden oldukça memnun kaldığımızı belirtelim. Çünkü söz konusu ekran hiçbir şekilde yansıma yapmıyor. Tablet, doğrudan ışık altındayken bile kullanımda herhangi bir sorun yaşatmıyor.

HUAWEI, ayna camının yüzeyinde yüz milyonlarca küçük yapı oluşturmak için nano düzeyde parlama önleyici aşındırma teknolojisi kullandığını ve bu ekranın tablet pazarında bir ilk olduğunu söylüyor.

Tablet, SGS Düşük Görsel Yorgunluk Premium Performans Sertifikası, TÜV Rheinland Yansımasız Sertifikası ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve Titreşimsiz sertifikalarını kazanan ilk tablet olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca, Çin Ulusal Standardizasyon Enstitüsü (CNIS) tarafından yapılan testlere göre, tablet kullanıcıları beyin yorgunluğu endeksinde %20'lik ve göz yorgunluğu endeksinde %41'lik bir azalma bildirdi.

HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition modelinin kağıt gibi mat ekranı, daha önce kullandığımız Apple ve Sansung modellerine göre bize çok iyi bir deneyim sunmayı başardı.

Kağıt benzeri bir yazma deneyimi sunuyor

Hazır ekrandan bahsetmişken, şimdi de HUAWEI M-Pencil deneyimimizden bahsedelim. Aslına bakacak olursak, günümüzde birçok tablet kendi kalemleriyle piyasaya sürülüyor. HUAWEI’nin bu tablette sunduğu kağıt gibi deneyim sunan ekran ise kalem deneyimimizi farklı bir boyuta taşıdı.

Birçok tablet, kağıdın verdiği dokunma hissinden yoksundur ve bu da geleneksel yazı yazma hassasiyetini taklit edemeyen kaygan yüzeylere neden olur. HUAWEI MatePad 11 PaperMatte ise kağıt benzeri bir yazma deneyimi sunuyor.

Huawei Notes ve AppGallery’de yer alan diğer tasarım uygulamaları sayesinde kalem deneyiminizi bambaşka seviyelere çıkarabilirsiniz. Kalemle ilgili şunu da belirtelim, kalem ucunun basınç hassasiyeti de ayarlanabiliyor.

HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition, kullanıcılara tuval üzerinde karmaşık zihin haritaları ve çarpıcı görüntüleri zahmetsizce oluşturmalarını sağlayan 15x tuval yakınlaştırma özelliği de sunuyor..

Ayrıca, HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition'ın yükseltilmiş Anında Şekil özelliği, şekillerin ikincil olarak düzenlenmesine olanak tanıyor. Üçgenleri ve dörtgenleri sadece sürükleyerek kolayca istediğiniz şekillere dönüştürebiliyorsunuz.

Eğer öğrenciyseniz, tablet ve kalem sayesinde notlarınızı veya okul belgelerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz,

Gerçek bir kitaba daha yakın bir okuma deneyimi için şirketin "binlerce rengi doğru bir şekilde görüntüleyerek sürükleyici bir görünüm yarattığını" söylediği e-book modunu da açabiliyor.

Bu mod açıldığında, ekrandaki tüm renklerin doygunluğu gideriliyor ve hafif sarıya dönüşüyor.

Çoklu pencereler ve App Multiplier

Uzaktan çalışmaya alışkınsanız mükemmel çalışma alanının hem taşınabilir hem de verimli olması gerektiğini bilirsiniz.

Çoklu görev ve çoklu pencere ile sık kullanılan bölünmüş ekran kombinasyonları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bölünmüş ekran görünümüyle iki uygulamayı aynı anda kullanabilirsiniz. Bu, aynı anda hem sohbet etmek hem de alışveriş yapmak istediğinizde uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

Bölünmüş ekran görünümüne girmek için özelliği destekleyen bir uygulamayı açtıktan sonra, ekranın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırmanız yeterli.

Hoşumuza giden bir diğer özellik ise App Multiplier oldu. Bu özellik sayesinde bir uygulamanın ana ve içerik ekranlarını çift pencereye bölebilir ve ekrandan tam olarak yararlanabilirsiniz.

App Multiplier özelliğini kullanmak için kullanmak istediğiniz uygulamanın özelliğini etkinleştirmeniz ve tableti yatay moda geçirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra, bir ekranda uygulamanın ana sayfasına göz atarken diğer ekranda ayrıntılı bilgileri okuyabilirsiniz. Bir ekranda çok fazla içerik yoksa pencere boyutlarını ayarlayıp diğerine daha fazla alan verebilirsiniz.

Tabletiniz ikinci ekrana dönüşüyor

HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition, MateBook laptopunuzun ikinci ekranına dönüşebiliyor.

Birçok kullanıcı, üretkenliği artırmak için masasına fazladan bir monitör eklemeyi tercih ediyor. Ancak çok daha az taşınabilir olan geleneksel monitörlerin yerine HUAWEI MatePad 11 inç modelini kullanabilirsiniz.

Tableti dizüstü bilgisayar için bir monitöre dönüştüren tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği altında Genişletme modunu etkinleştirerek gittiğiniz her yere ikinci ekranınızı da götürebilirsiniz.

Tableti kullandığımız süre boyunca en çok işimize yarayan özelliklerden biri de SuperHub oldu. Bu özellik sayesinde; metinleri, görselleri, videoları ve şarkıları SuperHub'a sürükleyip bırakarak bunları PC'ler ve telefonlar da dahil olmak üzere bağlı cihazlara aktarabiliyorsunuz.

Video, müzik ve daha fazlası

HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition modelini Netflix, YouTube ve Spotify gibi popüler uygulamalarla da test ettik. Dikkatimizi çeken ilk şey ise ses deneyimi oldu.

Tablette, Ultra-Bass ve ses alanı genişletme algoritması optimizasyonu ile çalışan, sesin ince ayarını yaparak sahnelere uyum sağlayan dörtlü hoparlör sistemi kullanılıyor. Bu sistem, 80 dB'ye kadar yüksek ses sağlayabiliyor. Özellikle Spotify gibi müzik uygulamalarında tabletin ses deneyimini oldukça beğendik.

Netflix ve YouTube gibi video uygulamalarında ekranın 2K olması harika bir avantaj. Üstelik güneş ışığı altında yaptığımız testlerde, parlama önleyici mat ekranın sayesinde bu uygulamalarda herhangi bir sorun yaşamadı. Ekranın 11.5 inç büyüklüğünde olması da video izleme keyfimizi arttıran etkenlerden biri oldu.

Beğendiğimiz bir diğer özellik de şu oldu: HUAWEI AI Life uygulaması, kullanıcıların HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition'a aynı anda birden fazla kulaklık bağlamasına olanak tanıyor. Bu sayede Netflix, YouTube veya Spotify keyfinizi arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

Diğer teknik detaylar

Son olarak, tabletin teknik detaylarından da bahsedip inceleme yazımızı tamamlayalım. HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition 6,85 mm kalınlığa ve 499 gram ağırlığa sahip.

Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alan modelde, 7700 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Tabletin yoğun kullanımda bile bir günü rahatlıkla çıkardığını söylemeden geçmeyelim.

HarmonyOS 3.1 işletim sistemi ile çalışan tablet, PC App Engine ile bilgisayar benzeri kullanım deneyimi vadediyor.

Akıllı Manyetik klavye ve kısayol tuşları, Akıllı takip kamerası ve ayrılabilir klavye gibi özellikler de bu modelde karşımıza çıkıyor.

Tablet, sahip olduğu özellikler sayesinde iş ve verimlilik odaklı bir deneyim vadediyor. Eğer işinizde daha pratik ve hızlı olmak istiyorsanız veya öğrenciyseniz ve yanınızda bir çalışma arkadaşı olsun istiyorsanız, HUAWEI MatePad 11 inç PaperMatte Edition modelini size önerebiliriz.

Türkiye fiyatı

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition, 4.198 TL değerinde klavye ve M-Pencil hediyesi ile birlikte 11.999 TL'ye satışa sunuluyor.

Ayrıca AMP115PM700PR koduyla ön sipariş verdiğinizde 700 TL ek indirime sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca HUAWEI, 6 ay ekran hasarı garantisi verdiğini de söylüyor.

HUAWEI App Gallery ve GBOX

Huawei’nin kendi uygulama mağazası AppGallery’de başta banka uygulamaları olmak üzere Türkiye’deki en popüler uygulamalar resmi olarak yer alıyor.

Buna aklınıza gelebilecek tüm bankalar, devlet ve sağlık uygulamaları, alışveriş uygulamaları dahil.

Bunun yanında WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify ve Netflix gibi uygulamalar doğrudan AppGallery üzerinden indiriliyor, kuruluyor ve güncellemeleri yapılıyor.

Huawei kendi uygulama mağazasını her geçen gün daha da geliştirirken, bu sefer bizi bir yenilik daha bekliyor. Google uygulamaları için 3. parti bir araç olan GBOX ile tüm kullanımlar çok daha stabil ve akıcı bir şekilde çalışıyor.

Tamamen reklamsız ve önceki çözümlere göre daha stabil çalışan GBOX’ın kendi içindeki ayarlarındaki KLON seçeneği ile halihazırda yüklü olan uygulamaları GBOX üzerine alarak bildirim ve güncelleme problemlerini de ortadan kaldırıyor.

Google Maps, Google Drive, Zoom ve YouTube'u kullanırken şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadık.

Üstelik GBOX’ı kurmak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken, AppGallery’ye girmek ve YouTube araması yapmak.

Çıkan sonuçtan GBOX web sayfasına gidip indirme ve ardından kurulum işlemleri kolayca yapılabiliyor.

Kurulum sonrası pil optimizasyonu ve diğer izinleri verdikten sonra Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra, tüm Google uygulamalarını kullanabilirsiniz.

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