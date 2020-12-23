Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro, etkileyici tasarımlarıyla tanıtıldı: İşte fiyatları

Huawei, orta segmentte rekabeti kızıştıracak yeni akıllı telefon modelleri Nova 8 ve Nova 8 Pro'yu görücüye çıkardı. Yeni modellerin fiyatlarını ve özelliklerini sizler için derledik.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, özellikle orta segmentte çıkayı bir üst seviyeye çıkartacak yeni modelleri Nova 8 ve Nova 8 Pro'yu görücüye çıkardı.

Özellikleri ve tasarımları birbirlerine oldukça benzeyen iki telefon, amiral gemisi modelleri aratmayacak özelliklerle karşımıza çıkıyor. Gelin hep birlikte, telefonların detaylı özelliklerine göz atalım.

HUAWEI NOVA 8 VE NOVA 8 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei Nova 8, 6,57 inç büyüklüğünde ve 2340x1080 piksel çözünürlüğünde 90Hz Full HD+ bir ekran ile gelirken; Nova 8 Pro’da 6,72 inç ve 2676x1236 çözünürlük sunan Full HD+ 120 Hz OLED ekran kullanılmış.





Donanım konusunda Nova 8 ile Nova 8 Pro’nun neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Her iki akıllı telefon da Kirin 985 işlemciden güç alıyor ve 8GB RAM, 128GB / 256GB depolama seçenekleri sunuyor.

Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro'nun arka kısmında, 64MP ana kamera karşımıza çıkıyor. Ancak bu kameranın diyafram değeri Nova 8’de f/1.9, Nova 8 Pro’da ise f/1.8 olarak açıklandı. Bunun yanında her iki telefonda da 8MP ultra geniş açı ve 2MP derinlik ve makro kamera bulunuyor.

Bu kameraların konumlandığı arka kısım, tasarım olarak oldukça şık duruyor.

Huawei Nova 8'in ön kısmında 32MP'lik tek bir kamera yer alırken, Nova 8 Pro'da 32 MP + 16 MP olmak üzere çift arka kamera karşımıza çıkıyor.





Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro, 66W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi batarya kapasitesi konusunda modeller birbirinden ayrılıyor.

Nova 8 modelinde 3800 mAh batarya kullanan Huawei, Pro modelinde ise 4000 mAh kapasiteli bir batarya tercih etmiş.

Son olarak kutudan Android 10 tabanlı EMUI 11 arayüzü ile çıkacak her iki telefonda da Google servisleri yer almıyor.

FİYATLAR

8 GB + 128 GB Nova 8 - 504 dolar

8 GB + 256 GB Nova 8 - 565 dolar

8 GB + 128 GB Nova 8 Pro - 612 dolar

8 GB + 256 GB Nova 8 Pro - 673 dolar

Huawei Nova 8 tüm özellikler:

Kirin 985 işlemci

8 GB RAM

128 GB/256 GB depolama seçeneği

6,57 inç 90 Hz Full HD+ OLED ekran

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP dörtlü arka kamera

32 MP ön kamera

3.800 mAh batarya ve 66W hızlı şarj

Android 10 işletim sistemi

Huawei Nova 8 Pro tüm özellikler: