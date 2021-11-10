Huawei nova 9, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, nova ailesine eklenen en son ürün olan nova 9, Türkiye'de ön siparişe açıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, birkaç hafta önce tanıttığı yeni nova 9 modelini ülkemizde ön siparişe açtı.

Nova ailesine eklenen en son ürün olan nova 9; RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatılarak, kullanıcılara yüksek kalitede fotoğraf deneyimi vadediyor.

Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, mükemmel pil ömrü ve 66W Huawei SuperCharge yer alıyor.

HUAWEI NOVA 9 ÖZELLİKLERİ

6,57 inç 2340×1080 piksel 120 Hz OLED ekrana sahip Huawei nova 9, Snapdragon 778G işlemcisinden gücünü alıyor.

8 GB RAM ve 128GB / 256GB depolama seçeneklerine sahip telefonda, 66W hızlı şarj destekli 4.300 mAh batarya yer alıyor.

Ambargo nedeniyle 5G desteği olmayan telefonun arka kısmında, 50 MP + 8 MP + 2MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera, ön kısmında ise 32 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

HUAWEI NOVA 9 TÜRKİYE FİYATI

Avrupa pazarına 499 euro fiyat etiketiyle gelen Huawei nova 9 akıllı telefon modelinin Türkiye fiyatı 9 bin 499 TL olarak (8 GB RAM + 128 GB depolama için) açıklandı.



