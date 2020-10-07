Huawei P Smart 2021'in Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei'nin orta segment akıllı telefonu P Smart 2021'in ülkemizdeki satış fiyatı açıklandı. İşte Huawei P Smart 2021 fiyatı ve özellikleri...

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, oldukça iyi satış rakamları elde ettiği P Smart serisinin en güncel modeli P Smart 2021'i ülkemizde satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

19 Ekim 2020 tarihine kadar telefonu kendi çevrimiçi mağazasından ön siparişe açan Çinli şirket, ayrıca telefonun Türkiye fiyatını da açıklamış oldu.

Huawei P Smart 2021'in Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım.





HUAWEI P SMART 2021 ÖZELLİKLERİ

6,67 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğünde delikli bir ekranla karşımıza çıkan Huawei P Smart 2021, gücünü şirketin kendi işlemcisi Kirin 710A'dan alıyor.

4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla ülkemizde satışa sunulacak telefonda, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası olmak üzere 4 arka kamera bulunuyor.

Ön kısma geldiğimizde ise ekran deliğine yerleştirilmiş 8MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Batarya konusunda da kullanıcıları mennun edecek Huawei P Smart 2021, 22,5W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh bataryadan güç alacak.

HUAWEI P SMART 2021 TÜRKİYE FİYATI

Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Pembe Altın renk seçenekleriyle satışa sunulan Huawei P Smart 2021'in Türkiye fiyatı, 3 bin 499 TL olarak açıklandı.