Huawei P50 bir kez daha ertelendi

Huawei P50 bir kez daha ertelendi

Huawei'nin ilk olarak geçtiğimiz şubat ayında tanıtacağını duyurduğu Huawei P50 serisinin tanıtımı, bir kez daha ileri bir tarihe alındı.

Son zamanlarda çip tedarik sıkıntıları ve ABD'nin yasaklarıyla uğraşmak zorunda kalan Huawei, P50 serisini şubat ayından nisana ertelemişti. Ancak nisan ayında da beklenen tanıtım gerçekleşmedi.

Sonrasında ise bazı kaynaklar, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi ile birlikte yeni telefonların tanıtılacağını iddia etmişti. Ancak şirket, HarmonyOS sürümünü tanıtmasına rağmen telefonlardan hiç bahsetmedi.

BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Tanıtım tarihi adeta yılan hikayesine dönen P50 serisi, önümüzdeki eylül ayına ertelendi. Normal takvime göre aylar önce piyasaya sürülmesi gereken telefon, ABD'nin işlemci kısıtlamaları ve diğer yaptırımları nedeniyle oldukça gecikti.

KAMERALARIYLA ÖNE ÇIKACAK

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen OnLeaks, sızdırılan bilgiler doğrultusunda telefonun yüksek kaliteli render görüntülerini yayınlamıştı.

Yayınlanan görüntülere baktığımızda, Huawei P50'nin serinin diğer modellerine göre oldukça farklı görüneceğini söyleyebiliriz.

Huawei P50'de en fazla dikkat çeken şey, arkadaki iki büyük dairenin bulunduğu kamera modülü oldu. Sızan bilgilere göre Huawei, daha önce mobil cihazlarda kullanılanların en büyüğü olan 1 inçlik bir sensör kullanacak.

Huawei P50, merkezde küçük bir delik bulunan 6,3 inç ekrana sahip olacak. Üst ve alt çerçevelere yerleştirilmiş bir ekran altı parmak izi tarayıcısı ve stereo hoparlörlerle gelmesi beklenen telefon, ayrıca bir de kızılötesi bağlantı noktasını barındıracak.

Akıllı telefonlarla ilgili diğer ayrıntılar arasında, Kirin 9000 serisi işlemciler kullanılacağı, Android uygulamalarını destekleyen HarmonyOS işletim sistemini çalıştıracağı ve kesinlikle Google hizmetlerinin olmayacağı yer alıyor.