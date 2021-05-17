Huawei P50 ile birlikte kameralarda Leica iş birliği sona erecek

Huawei ile Leica arasındaki iş birliğinin son ürünü Huawei P50 olacak. Leica, şimdiden kendine yeni ortak aramaya başladı.

Son yıllarda, akıllı telefon kamera teknolojileri oldukça gelişti. Özellikle büyük markaların amiral gemisi telefonları, kamera konusunda oldukça üst seviye performanslar sunuyor.

Bu nedenle akıllı telefon pazarında, birkaç yıldır fotoğrafçılık devlerini görmeye başladık. İlk olarak Nokia'nın Carl Zeiss lenslerini kullanmasıyla başlayan akıma Huawei, Leica ile katılmıştı.

HUAWEI VE LEICA ANLAŞMASI SONA ERDİ

Huawei ile dünyaca ünlü kamera üreticisi Leica arasındaki iş birliği anlaşmasının sona erdiği bildiriliyor. Gelen bilgilere göre, iki firma arasındaki ortaklığın son ürünü yakında piyasaya sürülecek Huawei P50 serisi olacak.

LEICA YENİ ORTAK ARIYOR

Çin'den gelen bilgilere göre Leica, şu anda akıllı telefon üreticileri arasında kendine yeni bir ortak arıyor. Muhtemel adaylar arasında Honor, Xiaomi ve Sharp gibi markalar var.

Çinli kaynaklar, Leica ile Xiaomi arasındaki iş birliğinin yakın zamanda duyurulacağını tahmin ediyor.

Öte yandan, ABD baskıları nedeniyle zor günler geçiren Huawei'nin bundan sonra hangi kamera üreticisiyle anlaşacağı bilinmiyor.