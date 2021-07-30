Huawei P50 Pro, DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon oldu

Huawei P50 Pro, DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon oldu

Tanıtılmasının ardından henüz 24 saat bile geçmeyen Huawei P50 Pro, DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde zirveye oturdu.

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, Xiaomi Mi 11 Ultra modelini 143 puanla zirveye yerleştirmişti.

Yapılan değerlendirme sonunda henüz dün tanıtılan Huawei P50 Pro, 144 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon oldu ve liderlik koltuğuna oturdu.

DxOmark'a göre, P50 Pro'nun beyaz dengesi, görüntülerdeki detaylar, videolarda pozlama ve odaklama, iç mekan video ve fotoğraf çekimleri ile video sabitleme özellikleri, mükemmele yakın bir seviyede.



HUAWEI P50 PRO KAMERA DETAYLARI

Huawei P50 Pro'nun arkasında, iki adet büyük kamera modülü yer alıyor. Bu modüllerin içerisinde, f/1.8 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip 50 megapiksel ana sensör, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksel monokrom lens, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel geniş açılı lens ve f/3.5 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel telefoto kamera karşımıza çıkıyor.

3.5x optik yakınlaştırmayı ve 100x dijital yakınlaştırmayı da destekleyen Huawei P50 Pro'nun, ön kısmında ise f/2.4 diyafram açıklığına ve otomatik odak desteğine sahip 13 megapiksellik tek bir kamera var.

DxOMark'a göre, en iyi kameraya sahip 10 akıllı telefon şu şekilde: