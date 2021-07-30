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- Huawei P50 Pro, DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon oldu
Huawei P50 Pro, DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon oldu
- Haber Merkezi
- 30.07.2021 - 15:48
- Güncelleme : 30.07.2021 - 15:52
Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, Xiaomi Mi 11 Ultra modelini 143 puanla zirveye yerleştirmişti.
Yapılan değerlendirme sonunda henüz dün tanıtılan Huawei P50 Pro, 144 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon oldu ve liderlik koltuğuna oturdu.
DxOmark'a göre, P50 Pro'nun beyaz dengesi, görüntülerdeki detaylar, videolarda pozlama ve odaklama, iç mekan video ve fotoğraf çekimleri ile video sabitleme özellikleri, mükemmele yakın bir seviyede.
HUAWEI P50 PRO KAMERA DETAYLARI
Huawei P50 Pro'nun arkasında, iki adet büyük kamera modülü yer alıyor. Bu modüllerin içerisinde, f/1.8 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip 50 megapiksel ana sensör, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksel monokrom lens, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel geniş açılı lens ve f/3.5 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel telefoto kamera karşımıza çıkıyor.
3.5x optik yakınlaştırmayı ve 100x dijital yakınlaştırmayı da destekleyen Huawei P50 Pro'nun, ön kısmında ise f/2.4 diyafram açıklığına ve otomatik odak desteğine sahip 13 megapiksellik tek bir kamera var.
Huawei P50 ve P50 Pro detaylı özellikler için tıkla
DxOMark'a göre, en iyi kameraya sahip 10 akıllı telefon şu şekilde: