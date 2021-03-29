Huawei P50 serisi 27 Nisan’da tanıtılacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yeni amiral gemisi modellerini içeren P50 serisi, 27 Nisan'da görücüye çıkıyor. İşte Huawei P50 serisi hakkında tüm detaylar...

Son zamanlarda çip tedarik sıkıntıları ve ABD'nin yasaklarıyla uğraşmak zorunda kalan Huawei, P50 serisini mart ayından nisana ertelemişti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Huawei P50 hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.

Gelen bilgilere göre şirket, gelecek ay düzenleyeceği iki etkinlikle birlikte hem HarmonyOS 2.0 işletim sistemini, hem de amiral gemisi modelleri P50 serisini tanıtacak.

HUAWEI P50 SERİSİ 27 NİSAN'DA GELİYOR

Gelen bilgilere göre Huawei, 24 Nisan'daki ilk etkinlikte HarmonyOS 2.0 sürümünün tanıtımını yapacak.

Ardından 27 Nisan'da ikinci etkinliğini düzenleyecek şirket, bu sefer P50 serisiyle karşımıza çıkacak. Amiral gemisi modellerin mayıs ayında global pazarda satışa çıkması bekleniyor.

DEV KAMERA İLE GELEBİLİR

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen OnLeaks, sızdırılan bilgiler doğrultusunda telefonun yüksek kaliteli render görüntülerini yayınlamıştı.

Yayınlanan görüntülere baktığımızda, Huawei P50'nin serinin diğer modellerine göre oldukça farklı görüneceğini söyleyebiliriz.

Huawei P50'de en fazla dikkat çeken şey, arkadaki iki büyük dairenin bulunduğu kamera modülü oldu. Sızan bilgilere göre Huawei, daha önce mobil cihazlarda kullanılanların en büyüğü olan 1 inçlik bir sensör kullanacak.

Huawei P50, merkezde küçük bir delik bulunan 6,3 inç ekrana sahip olacak. Üst ve alt çerçevelere yerleştirilmiş bir ekran altı parmak izi tarayıcısı ve stereo hoparlörlerle gelmesi beklenen telefon, ayrıca bir de kızılötesi bağlantı noktasını barındıracak.

Ancak tüm bu özelliklerin ve tasarımın doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor Bu nedenle daha fazla detay için Huawei'nin resmi etkinliğini beklememiz gerekecek.