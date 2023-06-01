HUAWEI P60 Pro Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri HUAWEI’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu P60 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Merak edilen tüm özellikleri ve fiyatı haberimizde..

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HUAWEI, 23 Mart 2023’te Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıtmış ve ardından 9 Mayıs’ta global bir tanıtım etkinliği düzenlemişti.

Etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çeken HUAWEI’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu P60 Pro, ülkemizde de satışa sunuldu.

Bu içeriğimizde, HUAWEI P60 Pro’yu detaylıca inceleyeceğiz, kendi deneyimimizden ve öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğiz.

Öncelikle kutuyu açtığımızda, karşımızda telefon ile birlikte 88W destekli hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Günümüzde birçok telefon üreticisinin artık kutulara şarj adaptörü koymadığını düşünürsek, HUAWEI’nin bu hamlesinin oldukça hoşumuza gittiğini söylemeliyiz.

Telefonu elimize aldığımızda, tasarımın oldukça dikkat çekici olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Özellikle ilk bakışta arka kısımdaki büyük kamera tasarımı göze çarpıyor.

İlginç bulduğumuz bir diğer şey ise beyaz renkteki P60 Pro’ların arka tasarım desenleri tüm cihazlarda tamamen birbirinden farklı. HUAWEI, her P60 Pro modeli için farklı bir arka desen kullandığını söylüyor. Bu da diğer telefonlarda şimdiye kadar görmediğimiz bir detay.

HUAWEI P60 Pro özellikleri

Şimdi HUAWEI P60 Pro’nun özelliklerine değinelim. Telefonda, 6,67 inç büyüklüğünde ve 2700x1220 çözünürlüğünde 120Hz LTPO ekran bulunuyor. HUAWEI X TRUE Display sayesinde ekran, hem ortama hem de telefon içeriğine göre farklı aydınlatmaları optimize edebiliyor.

HUAWEI P60 Pro'nun dayanıklı Kunlun Camı, İsviçre'nin SGS'sinin beş yıldızlı cam düşme direnci sertifikası ile ekranı zarar görmekten uzak tutuyor.

HUAWEI P60 Pro’da karşımıza çıkan kavisli köşelerin ve hafif kavisli kenarların, tutuş anlamında oldukça iyi bir deneyim sunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Kamera detayları

HUAWEI P60 Pro’nun en dikkat çeken özelliklerinden biri de sahip olduğu kameralar. Kamera özelliklerine geçmeden önce, telefonun DxOMark listesinde zirveye yerleştiğini belirtmemiz gerekiyor.

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, P60 Pro’ya 156 puan verdi ve en iyi kameraya sahip telefonlar listesinin zirvesine yerleştirdi.

DxOMark uzmanları, HUAWEI P60 Pro'nun fotoğraflar, videolar, yakınlaştırma ve bokeh gibi tüm fotoğrafçılık öğelerinde dengeli ve olağanüstü performans sunduğunu belirtiyor. Gerçekten de yaptığımız testlerde, telefonun DSLR fotoğraf makinelerini aratmadığını söyleyebiliriz.

P60 Pro, tümüyle yenilenmiş bir optik sisteme sahip ve sektörde Çoklu Lens Gruplu Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera ile donatılmış ilk cihaz olma özelliğini taşıyor.

Telefonun arka kısmında 48 megapiksel, F/1.4-F/4.0 ana kamera, 13 megapiksel, F/2.2, ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel, F/2.1 telefoto kamera yer alıyor. Telefoto kamera sayesinde, kullanıcılar 200X’e kadar zoom imkanına da sahip oluyor. Özellikle Ay fotoğraflarına meraklı kullanıcılar için bu gerçekten iyi bir özellik.

Kamera uygulamasından “Profesyonel moda” geçtiğimizde, sorunsuz bir şekilde F/1.4-F/4.0 diyafram aralığında geçiş yapabiliyoruz. Bunun da bize DSLR kamera hissi verdiğini söyleyelim.

Yaptığımız video testlerinde, hem ön hem de arka kamerada 4K 60FPS kayıtlar yapıldığını gördük. Birçok telefonda ön kameranın 4K 60FPS’ye izin vermediğini deneyimlediğimizden, bu özellikten de bahsetmeden geçmek istemedik.

Akıllı telefon kameraları söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden biri olan Leica, geçtiğimiz aylarda HUAWEI ile olan iş birliğini sonlandırmıştı ve biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık.

Gelen yorumlar, HUAWEI’nin bu durumdan zararlı çıkacağı yönündeydi. Aslına bakarsanız biz de öyle düşünmüştük. Ancak Çinli marka, P60 Pro’da karşımıza çıkan ve kendi geliştirdiği XMAGE görüntü teknolojisi ile bizleri şaşırttı. Telefonun kamera konusunda DxOMark listesinde zirveye yerleşmesi de bunu destekler nitelikte.

İşlemci, batarya ve diğer özellikler

Huawei P60 Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Ancak ne yazık ki bu telefonda 5G desteği bulunmuyor.

Batarya tarafında ise 4815 mAh pil kapasitesi, 88W SuperCharge ve 50W kablosuz SuperCharge desteği var.

İncelememizin başında, kutudan şarj adaptörü çıktığını belirtmiştik. Bu şarj adaptörünün üzerinde hem USB Type-A hem de Type-C çıkışları bulunuyor. Bu şarj adaptörünü kullanarak pili 10 dakika içerisinde yüzde 50 seviyelerine kadar şarj edebiliyorsunuz.

HUAWEI P60 Pro’da 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri bulunuyor.

IP68 su ve toz dayanıklılık sertifikası, çift stereo hoparlör, EMUI 1x işletim sistemi, Çoklu Ekran İş Birliği ve Super Device+ tam ekosistem uyumu, telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Huawei’nin kendi uygulama mağazası AppGallery’de başta banka uygulamaları olmak üzere Türkiye’deki en popüler uygulamalar resmi olarak yer alıyor. Buna aklınıza gelebilecek tüm bankalar, devlet ve sağlık uygulamaları, alışveriş uygulamaları dahil. Bunun yanında Whatsapp, Facebook, Instagram, Spotify ve Netflix gibi uygulamalar doğrudan AppGallery üzerinden indiriliyor, kuruluyor ve güncellemeleri yapılıyor.

Huawei kendi uygulama mağazasını her geçen gün daha da geliştirirken, bu sefer bizi bir yenilik bekliyor. Google uygulamaları için 3. parti bir araç olan GBOX ile tüm kullanımlar çok daha stabil ve akıcı bir şekilde çalışıyor. Tamamen reklamsız ve önceki çözümlere göre daha stabil çalışan GBOX’ın kendi içindeki ayarlarındaki KLON seçeneği ile hali hazırda yüklü olan uygulamaları GBOX üzerine alarak bildirim ve güncelleme problemlerini de ortadan kaldırıyor. Google Maps, Google Drive, Zoom ve YouTube'u kullanırken hiçbir sorun yaşamadık.

HUAWEI P60 Pro’yu sizler için detaylıca inceledik ve öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Toparlayacak olursak, HUAWEI P60 Pro, bir telefondan üst seviye özellikler bekleyen ve aynı zamanda profesyonel fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için oldukça iyi bir seçenek. Gerek ekran kalitesi, gerek tasarımı olsun, P60 Pro’yu elinize aldığınızda premium hissini fazlasıyla veriyor.

İşte Türkiye fiyatı

12 GB RAM + 512 GB depolama sürümü: 39.999 TL

8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 36.999 TL

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