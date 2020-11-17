Huawei, popüler telefon markası Honor'u sattığını resmen açıkladı

Huawei, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile popüler alt markası Honor'u yerel bir konsorsiyuma sattığını duyurdu.

ABD'nin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ABD'li şirketlerle ve ortaklarıyla iş yapamaz hale gelen Huawei, bu sorundan minimum düzeyde etkilenmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin basınında yer alan haberler; Huawei'nin, özellikle fiyat-performans telefonlarıyla ülkemizde de bir hayli başarılı olan Honor'u 15 milyar dolar karşılığında birkaç Çinli şirkete satacağını iddia etmişti.

HUAWEI HONOR'U SATTIĞINI AÇIKLADI

Huawei, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile popüler alt markası Honor'u Zhixin New Information Technology isimli yerel bir konsorsiyuma sattığını duyurdu.

HONOR'A ŞİMDİ NE OLACAK

Kurulan konsorsiyum, Honor’un yüzde 98.6 hissesine, Shenzhen hükümeti ise yüzde 1,4’lük hisseye sahip olacak. Ayrıca söz konusu satın alma işlemi, Honor'un işletme faaliyetlerini etkileyemecek ve hem yönetim kadrosu hem de 7 binden fazla çalışan görevlerine devam edecek.

Huawei, söz konusu satın alma işlemi ile ilgili olarak, tüketici işlerinin baskı altında olduğunu ve Honor'un faaliyetlerine devam edebilmesi için satıldığını söylüyor.

Çin'den gelen haberler, satın almanın 15 milyar euro seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Ancak şirketlerden fiyat konusunda herhangi bir açıklama gelmedi.

2013 yılında kurulan ve uygun fiyatlı telefonlarıyla 7 yılda önemli bir başarıya imza atan Honor'un artık Huawei ile bir bağı kalmadı.

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