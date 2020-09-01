Huawei Share OneHop nedir

Huawei Share OneHop teknolojisi; PC, tablet ve telefon gibi cihazlar arasında veri alışverişini sorun olmaktan çıkartıyor ve tek dokunuş ile tüm cihazlar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri, kendi kablosuz dosya paylaşım teknolojilerini kullanıcılara sunarak oldukça kolaylık sağlıyor.

Bu üreticilerden biri olan Huawei, Huawei Share OneHop teknolojisi ile bilgisayar ve akıllı telefonlar arasında tek dokunuş ile dosya aktarılmasını sağlıyor.

Huawei Share; sadece telefonlar arasında dosya paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda telefonlar ve diğer akıllı cihazlar arasında da dosya aktarımı, ses paylaşımı ve ağ bağlantısı gibi OneHop etkileşim modları sağlayarak daha doğal bir etkileşim deneyimi sağlıyor.

BAĞLANMAK İÇİN TEK DOKUNUŞ YETERLİ

Telefonla çekilen fotoğrafları düzenlemek için bilgisayara aktarmak gerektiğinde, bağlamak için NFC özellikli telefonu PC'nin sağ alt köşesindeki "Huawei Share" etiketine dokundurmak yeterli oluyor.

Telefon, Kirin 980 işlemcisi ve üzerine sahip ve EMUI 10.0 veya sonraki sürümleri çalıştırıyorsa Huawei Share tarafından sağlanan yenilikçi Çok Ekranlı İş Birliği özelliği de deneyimlenebiliniyor.

Örneğin Huawei Share OneHop ile tek bir dokunuşla mesajlar cihazlar arasında aktarılabiliniyor. Telefona, PC'ye veya tablete dokunulduğunda telefon arayüzü PC'de görüntüleniyor.

Telefondaki bir uygulama açılabiliniyor veya bir belge telefondan bilgisayara fare ile sürüklenebiliniyor. Ayrıca düzenlemek için telefon hafızasındaki belgeye çift tıklanabiliniyor.





Huawei Share OneHop şimdilik Huawei Share simgesi veya Magic-link simgesine sahip ve PC Manager'ın 9.1 veya daha sonraki bir sürümünün yüklü olduğu Huawei veya Honor dizüstü bilgisayarlarda kullanılabiliyor.