Huawei, sürücüsüz otomobil teknolojisini 2025'te tanıtmayı planlıyor

Çalışmalarına hız veren Çinli şirket Huawei, sürücüsüz otomobil teknolojisini 2025'e kadar geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

Örneğin ABD'li şirket Apple'ın, kendi otomobil projesi üzerinde çalıştığı ve üreticilerle görüşme yaptığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve önümüzdeki 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

HUAWEI, 2025'İ HEDEFLİYOR

Son zamanlarda ABD'nin baskılarından iyice bunalan ve akıllı telefon pazarında kan kaybeden Çinli üretici Huawei, şansını elektrikli otomobil pazarında deneyecek.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ürünleri imalatçısı olan Çinli şirket, sürücüsüz otomobil teknolojisini 2025'e kadar geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Huawei'nin üst düzey yöneticilerinden Wang Jun, "Ekibimizin hedefi tümüyle sürücüsüz otomobillere 2025'te ulaşmak." dedi.

Huawei, Çin otomobil üreticisi Changan Automobile ve başka birkaç üreticiyle, elektrikli otomobili için üretim tesislerinin kullanımı amacıyla görüşmeler yürütülüyor.

Ayrıca şirket, kendi geliştirdiği otonom sürüş teknolojilerini başka şirketlere de pazarlamak için görüşme halinde.

Huawei, geçtiğimiz aylarda elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesine 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.